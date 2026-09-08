Emiliano Buendía marcó en el triunfo de Aston Villa sobre Brujas por la Champions League

Emiliano Buendía marcó el primer gol argentina en la fase de Liga de la Champions.

Emiliano Buendia convirtió un gol en la victoria de Aston Villa por 3-2 ante Brujas de Bélgica, en el encuentro que marcó el inicio de la liguilla de la UEFA Champions League.

El gol de Buendía para Aston Villa en su debut en la Champions League

El futbolista argentino fue titular y guió a los Villanos, que comenzaron con el pie derecho en Bélgica. John McGinn y Nicolas Jackson sellaron el triunfo del equipo visitante.

¡GOL DE EMI BUENDÍA EN LA #CHAMPIONS! El argentino se vistió de 9, apareció por el medio del área y selló su tanto ante Brujas en la primera fecha de la fase liga del torneo.



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En la presente edición 2026-2027, el mediocampista John McGinn rompió el cero a los once minutos de juego en el sólido triunfo del Aston Villa por tres a uno en su visita al Brujas. El volante escocés marcó el primer tanto oficial de la temporada en la principal competencia europea.

A los 11 minutos de la primera parte, McGinn abrió el marcador, pero un poco después el equipo belga igualó con un gol de Hugo Vetlesen. A los 22, Buendía marcó el 2-1 y antes del entretiempo, Jackson hizo el 3-1. En el complemento, Nicolò Tresoldi descontó para el local.

El argentino anotó un gol en la victoria del Aston Villa.

En tanto, Brujas, que en la próxima fecha visitará a Inter en Milán. Aston Villa, por su parte, continuará su camino en casa frente a Fenerbahce.

Hugo Vetlesen y Nicolò Tresoldi -de penal- anotaron para Brujas, que en la próxima fecha visitará a Inter en Milán. Aston Villa, por su parte, continuará su camino en casa frente a Fenerbahce.

En el otro encuentro del primer turno de la jornada, AEK Atenas superó 1-0 a LASK Linz con gol de Razvan Marin.