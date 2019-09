Cutral Co: Un conductor perdió el control y terminó adentro de un garaje

- La Ford Ranger impactó en el garage de la vivienda. Por fortuna, no hubo heridos. - (Foto: gentileza)

El conductor de una camioneta perdió el control del volante y terminó contra el garaje de una vivienda en Cutral Co. De milagro no hubo ningún herido, pero sí importantes daños en la pared derribada y en el automóvil que estaba guardado en el interior. La camioneta fue secuestrada porque el conductor no tenía seguro obligatorio.

El siniestro vial ocurrió poco antes de la medianoche del domingo, en la intersección Perniseck y Ejército Argentino del barrio Aeroparque. La policía informó que el conductor de la Ford Ranger, por razones que se deben investigar, realizó una maniobra que le hizo perder el control del rodado.

Se indicó que el rodado circulaba por Perniseck en el sentido oeste, y cuando llegó a la intersección de Ejército Argentino es que se produjo el impacto.

El rodado terminó contra una pared que era el garaje de una casa, donde en el interior permanecía estacionado un Peugeot 206, propiedad de la familia afectada. Afortunadamente ninguna persona resultó herida.

El chofer de la camioneta fue sometido al test de alcoholemia, que dio negativo. Por otra parte, se dispuso el secuestro del rodado por la división tránsito de Plaza Huincul porque no contaba con el seguro obligatorio.