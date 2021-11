Damián Jara: «En una final no hay juego bonito»

Damián Jara cuenta con una amplía trayectoria en el Club Cipolletti y le ha tocado estar en momentos buenos y malos. En esta temporada, la mejor del Albinegro desde 2017, el defensor no siempre fue titular pero el entrenador lo considera una pieza fundamental.

Así lo demostró cuando lo utilizó como lateral por algunas ausencias o las veces que lo incluyó en los tramos finales de partidos calientes, como contra Juventud Unida de Gualeguaychú.

El domingo, contra Chaco For Ever en Río Cuarto, Cipo intentará dar un paso más hacia el soñado ascenso. Lo separan 90 minutos de una semifinal, instancia que no alcanza desde hace cuatro años.

“Vivimos la previa con muchas ansías, pensamos solo en este partido, si no ganamos no hay próximo. Para pelear cosas importantes tenés que conformar un gran grupo humano y se armó. Es mérito también del cuerpo técnico y dirigentes. No es fácil mantenerse durante 30 fechas entre los tres primeros, es muy meritorio”, aseguró Jara en diálogo con Río Negro.

El Albinegro eliminó a los entrerrianos en una Visera de Cemento colmada el domingo 7 de noviembre. Por las elecciones legislativas, tuvo dos semanas de preparación de cara al cruce con los chaqueños.

“Este tiempo nos vino bien para seguir entrenando y viendo al equipo rival que es candidato y uno de los más fuertes de la categoría. Con toda la tecnología que hay hoy es fácil acceder a los partidos. Se armó cada trabajo pensando en lo que puede proponer el rival. En una final no hay juego bonito, es más corazón. Vamos por la gloria”, afirmó el defensor de 34 años.

Damián tuvo un paso por Chaco en la temporada 2018/2019, de la que guarda un buen recuerdo. “En For Ever me trataron de la mejor manera, suelo hablar con excompañeros y esta semana charlé con el presidente. Es un equipo que se armó para el ascenso, hay jugadores de B Nacional y B Metro”, valoró.

El deseo de volver a la segunda categoría del fútbol argentino está latente desde hace 20 años. Supo llegar lejos en varios campeonatos pero sin éxito.

“Somos conscientes de lo que nos estamos jugando, hay mucha hambre de gloria. Nos jugamos quedar en la historia del club, no hay nada más lindo que tener prestigio y este plantel se lo está ganando”, expresó Jara.

La expectativa del público es grande y quedó demostrada en las tribunas contra Juventud Unida. “El hincha de Cipolletti está muy ilusionado, te lo hacen saber en la calle. Se notó en la llave anterior en la cancha. Le venimos dando esperanzas a la gente y no hay que perder esa ilusión”, comentó Damián al respecto.

En plena charla, el zaguero revela que se le pone “la piel de gallina” cuando imagina un ascenso en el Albinegro. “Quiero que mi hijo vaya al club y vea el cuadro del ascenso conmigo ahí, es un sueño que anhelo. Sería lindo jugar otra categoría acá”, destacó.

El defensor fue parte del plantel que llegó a semifinales en el Federal 2016/2017. Incluso marcó un gol ante Gimnasia de Mendoza en el partido que terminaría con la eliminación por penales.

“Siempre que llegas a instancias decisivas se te vienen esos recuerdos. Esa vez fuimos superiores y nos robaron. Tuvimos muchas chances de gol que desperdiciamos. En estos partidos no hay margen de error, cada equivocación se paga caro. Si llegás tenés que convertir y ser sólido abajo”, indicó. Somos afortunados de tener a uno de los mejores arqueros de la categoría y al goleador del torneo.

Jara fue titular en el primer tramo del torneo y después perdió su lugar con Elvis Hernández. Suele ser una de las variantes del técnico en los segundos tiempos y el jugador respondió con buenos rendimientos.

“Uno siempre quiere estar entre los 11, pero lo más importante es aportar desde donde toque y darle confianza a mis compañeros. Demostré que estuve a la altura cuando me tocó. Es un momento único, acá no hay caras de enojo, todos apoyamos”, dijo sobre esa situación.

Con Damián Jara entre sus filas, Cipolletti se asegura experiencia y sentido de pertenencia, dos factores claves para momentos decisivos como los que ahora atraviesa.