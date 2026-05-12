Pusieron a una IA como encargada de un bar y fracasó: qué hizo mal

Un startup de San Francisco, California, realizó un experimento con inteligencia artificial (IA) en la gestión de cafeterías de Estocolmo, Suecia, y salió peor de lo esperado.

Basada en Gemini, la idea de la empresa Andon Labs era que la IA operara como encargada de un bar. Sin embargo, la experiencia demostró que no estaba a la altura.

Cómo fue el experimento

Para el objetivo se utilizó IA agéntica, un sistema automatizado capaz de tomar decisiones por cuenta propia, con escasa intervención humana.

De esta manera, se bautizó a la IA como «Mona», cuyo trabajo consistió en gestionar un bar ubicado en la capital sueca, especializado en la venta de café y sándwiches.

Las tareas eran similares a las de un encargado. De esta manera, la IA indicaba a los empleados qué hacer cada día a través de mensajes en una plataforma de comunicación interna y, además, se encargaba de la compra de suministros

Cuál fue el problema

El resultado del trabajo mostró que «Mona» era ineficaz para el trabajo. Mientras el local contaba con un presupuesto de aproximadamente 21 mil dólares para varios meses, la IA malgastó el dinero en pocas semanas.

¿Qué hizo con la plata? «Mona», según reporta Gizmodo, encargó una cantidad innecesaria de servilletas y guantes de goma (6mil y 3 mil respectivamente). Además, le daba mucha importancia a los tomates, a pesar de que ningún plato del menú incluía ese ingrediente.

Pero ocurrió algo imperdonable: olvidó encargar suministros fundamentales como el pan, lo que obligó a los cocineros a retirar los sándwiches del menú.

La IA en puestos de gestión operativa

La ineficacia demostrada por «Mona» pone en duda la capacidad actual de los modelos agénticos para resolver problemas logísticos complejos en tiempo real. Esto puede dejar una lección sobre la necesidad de supervisión humana de la IA en sectores donde el sentido común es vital.

Al menos hasta ahora, que agentes de IA se incorporen plenamente al mercado laboral y cambien sustancialmente la productividad de las empresas sigue siendo una promesa.