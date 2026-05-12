Ke Personajes, Soledad y Las Pastillas del Abuelo confirmados a la Fiesta de los Productores 2026 en Añelo: cuándo es

Desde el municipio de Añelo confirmaron el lineup de artistas para la edición 2026 de la Fiesta de los Productores. El evento se realizará en octubre y que busca volver a poner en valor la producción rural y ganadera de la región, en pleno corazón de Vaca Muerta.

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, destacó el impacto económico sobre los distinto sectores económicos de la ciudad. Para la fiesta esperan contar con una ocupación hotelera total, lo que a su vez genere un movimiento sobre la gastronomía y los comercios locales. «No es un gasto, sino una inversión para nuestra comunidad«.

Durante la presentación, remarcó que “Más allá de la actividad del gas y del petróleo, la gente necesita comer”, en referencia al desarrollo agrícola y ganadero del departamento.

Bajo el lema “Vivir la fiesta que nos une”, la celebración combinará espectáculos musicales, gastronomía y actividades recreativas orientadas tanto a vecinos como a turistas. Desde el municipio señalaron que el objetivo también es potenciar el turismo regional y mostrar los atractivos naturales y culturales de Añelo.

Además, se confirmó la grilla de artistas y la fecha de realización: sábado 17 y domingo 18 de octubre.

Fiesta de los Productores en Añelo: los artistas y actividades que se realizarán en la edición 2026

La grilla artística contará con figuras nacionales de distintos géneros musicales. Entre los principales nombres confirmados aparecen Soledad Pastorutti, Las Pastillas del Abuelo y Ke Personajes.

Acompañando en esta edición, también diran presente artistas de renombre como LBC y Euge Quevedo, El Indio Lucio Rojas y Los Campedrinos. A su vez habrá presentaciones de artistas regionales y espectáculos de humor.

Además de los shows y las propuestas recreativas, la fiesta incluirá importantes sorteos para los asistentes. Entre los premios anunciados figuran una camioneta y dos automóviles, mientras que los contribuyentes que mantengan sus tasas municipales al día participarán por el sorteo de dos viviendas nuevas, donadas por una empresa privada.

Las Pastillas del Abuelo, presentes en la 5° edición de la Fiesta de los Productores en Añelo (Foto: archivo)

La grilla de artistas confirmados para la Fiesta de los Productores 2026 de Añelo