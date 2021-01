David Oviedo, su nuevo desafío en ADC y la realidad del jugador de básquet

La confirmación de Asociación Deportiva Centenario para el próximo Federal de básquet que arranca el 26 de febrero incluye varias novedades. Entre ellas, la llegada de un “jugador franquicia” como David Oviedo.

“Estoy contento. Cada año, cuando uno está un poco más grande, es un nuevo desafío porque estamos en el último tirón. Primero que nada, es muy lindo que te tengan en cuenta. Veníamos hablando con ADC, es la ciudad donde vive mi familia desde toda la vida. Tengo amigos dentro del club, es gente que quiero mucho. Desde ese lugar es muy importante para mi. Espero estar a la altura y defender los colores. Va a estar mi viejo como entrenador, y eso lo hace especial. Va a ser su primera experiencia como profesional y yo voy a ser parte de eso”, comentó ayer a Río Negro.

El Cusita se refirió a los tiempos complicados que se viven y ese contexto valoró la propuesta de Cente. “Fue un año muy duro para todos. Tener la posibilidad de jugar no es poca cosa. Estoy muy agradecido con la gente del club y mis amigos que me dieron la fuerza para tomar esta decisión. Estoy pasando tiempo con mi hijo, que es muy importante para mi. Estas cosas nos dibujan una sonrisa para este año”.

La pandemia modificó actividades y comportamientos. La noción sobre las disciplinas físicas y el deporte es uno de los temas a tener en cuenta. Oviedo reflexionó al respecto y se manifestó, acerca de lo recreativo y lo profesional.

“El deporte es importante para todos a cualquier edad. Creo que con la pandemia la gente lo entendió mucho más y muchos salieron a hacer actividad. Para el que se dedica al deporte profesional como modo de vida, lo afectó mucho más. No poder hacer deporte de un día para otro te cambia la vida completamente, tanto en lo emocional como en lo físico. La pandemia sacó a relucir un montón de cosas desde lo social y creo que muchos cambiaron para bien”, agregó.

“Creo que la mayoría va a entender el mensaje del valor que tiene el deporte y quienes lo practican. Hay que seguir en la búsqueda de mejorar, espero que así haya sido. Hay que pensar positivamente”.

Allí, el Cusita abrió otra arista de la charla, ya que vive una situación muy particular con una deuda que Colón de Santa Fe tiene desde 2008. “Para nosotros (el básquet), la pandemia sacó a relucir la precariedad de años y años con clubes que no cumplen. Pero no es para caerle en particular a ninguno. Es algo que ocurre hace mucho en el básquet argentino. Los clubes lidian con un montón de cosas”.

David es la voz de muchos en este aspecto: “Quiero que las cosas sean más serias y más justas. Cuando a uno lo contratan, llega el viernes y no pensás en lo que te deben, sino en dar lo mejor. Siempre uno busca rendir adentro de la cancha por uno y por la camiseta que vestís”.

La crisis económica fue potenciada por la pandemia, pero las deudas de las instituciones con jugadores son de todos los tiempos.

“No se respetan los reglamentos ni los contratos. No se si hay culpables, hay responsables y somos todos: los jugadores a través de la AdJ (Asociación de Jugadores), la CABB como la AdC son entes recaudadores y nada más, no hay ayudas a los clubes”.

Para dejar en claro su idea, el base que viene de jugar las últimas temporadas en Pacífico puso un ejemplo de la región. “Hasta que los clubes no se manejen como Español en esta situación, esto no va a cambiar”, enfatizó. “Cuándo no se puede cumplir lo mejor es dar un paso al costado. Habla de algo bueno y organizado. No conozco a quienes lo manejan pero se habla muy bien del club (por Español) en todos lados. Los jugadores viven, entrenan y se alimentan bien”.

En cuanto a los reglamentos y exigencias que se ponen por contrato, Oviedo hace una salvedad y marca algo que sufren los jugadores. “La veo difícil porque al único que se exige es al jugador. Hasta que desde la dirigencia no se tome esto como un trabajo, va a seguir pasando lo mismo. Hay dirigentes que pasan los años y vuelven como si nada hubiera pasado. El estado tiene que ayudar y creo que lo hace. Pero yo arreglo con un club no con el gobierno o con el responsable de Deportes. No le puedo ir a reclamar al gobierno. Hay dirigentes que duermen tranquilos y tienen deudas de años”.

“Un pibe de 20 años no puede tener que salir a buscar un abogado para que le paguen. Con la historia que tiene el básquet argentino, es CABB quien tiene que respaldar al jugador para que los clubes sigan haciendo lo mismo”.

En ese sentido, Oviedo cuenta que en los contratos que van a firmar para el torneo que viene no se habla nunca de los derechos de los jugadores y que son todas obligaciones. “Sin jugadores, entrenadores y árbitros no hay torneo”. El ex-Pérfora y Peñarol de Tala señaló que “hasta que no salgamos de esa precariedad va a ser muy duro para quienes quieren vivir del deporte”.

Sobre la zona Patagónica para el Federal que se viene y su nuevo equipo comentó: “Creo que va a ser todo parejo. El plantel es joven y el equipo va a ser intenso adelante y atrás. Sin perder la esencia del club. Trataremos de aportar la experiencia y el conocimiento que hemos adquirido. En un torneo corto y raro, trataremos ensamblarnos para encontrar la química y nuestra manera de jugar. Al equipo lo veo físico y atlético, eso me pone contento”.

Como tipo que siente en el básquet su gran pasión, el Cusita sigue los partidos de Facundo Campazzo en la NBA y dejó un concepto interesante. “Lo sigo a Campazzo, creo que está en lo mejor de lo mejor. Necesita un tiempo para ir adaptándose e ir aprendiendo el estilo. Todos queremos verlo como en el Real Madrid o la selección, pero eso va a llevar un tiempo, hay que ir de a poco. Yo también quiero verlo de titular 30 minutos y con la pelota en la mano, pero hay que bajar las expectativas. Lo veo bien y en su mejor momento”.