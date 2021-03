Defensa eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina y profundizó la crisis del Ciclón

Alejado de los puestos de clasificación en la Copa de la Liga, San Lorenzo se balancea en la irregularidad en el comienzo del ciclo de Diego Dabove. Anoche sufrió una nueva frustración al ser eliminado de los 16avos de final de la Copa Argentina por Defensa y Justicia, que lo venció 2-0 en la cancha de Banfield.



El equipo de Sebastián Beccacece fue superior en la primera mitad, aprovechándose de la tibieza del Ciclón, que trasladó a este certamen todos los problemas de funcionamiento que viene evidenciando en el torneo local.

El Halcón se puso en ventaja a los 25´ cuando un remate de Marcelo Benítez desde afuera del área se desvió en Alejandro Donatti y se metió junto a un poste del arco defendido por José Devecchi.



⚽️ ¡Mirá el gol de Marcelo Benítez! ⚽️@ClubDefensayJus le gana 1-0 a @SanLorenzo por los 16avos ✅#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/ICUxUgIG8S — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) March 25, 2021

Defensa le perdonó la vida al Ciclón antes del descanso. Tuvo el segundo en los pies de Benítez primero y con Enzo Fernández, que no pudo con el ‘1’ rival, que tapó el remate a quemarropa.



Para el ST, Dabove dejó en el vestuario a Ángel Romero, quien tuvo la única de la etapa para su equipo a los 14’, y apostó con Franco Troyansky arriba. San Lorenzo se lanzó con todo por la igualdad que lo llevara al menos a los penales. Tuvo el balón, acosó el arco de Luis Unsain (le sacó el empate a Herrera a los 30’), pero en tiempo de descuento el tiro del final fue para el ingresado Miguel Merentiel, quien marcó un golazo tras una gran asistencia de Pizzini.

Ahora el Halcón se medirá contra Tigre o Independiente en octavos de final.



¡GOL DE DEFENSA Y JUSTICIA! Merentiel mete el 2-0 ante San Lorenzo, por los 16avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/ZIxJMOTQVx — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2021

EL 7 de abril sale el rival de Boca

Ayer se confirmó que River y Atlético Tucumán se medirán el miércoles 7 de abril por los 16avos de final, encuentro que definirá el rival de Boca. El partido no tiene ni horario ni escenario, aunque es muy factible que se lleve a cabo en el Único de La Plata.

E martes 6 de abril: jugarán Patronato vs. Lanús; el miércoles 7, además de River - Atlético, lo harán Talleres vs. Vélez; y Newell’s vs. Sarmiento. El miércoles 14 será el turno de Tigre vs. Independiente y San Martín SJ vs. Racing.