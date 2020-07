Dejar lo superficial y afrontar las cosas que importan en “Un lugar lejano”

“Un lugar lejano”, del director uruguayo José Ramón Novoa, es la historia de un fotógrafo en busca de una foto soñada de un lugar que no conoce, mientras lucha contra un cáncer y, entre ensueños y delirios, encuentra en su interior la cura a los males que lo aquejan, y que se puede a modo de estreno hoy a las 20 por Cine.ar TV y hasta el miércoles próximo gratis en Cine.ar Play.

La génesis y el desenlace del filme transitaron caminos bien diferentes a los que le sucede a cualquier película, explicó su realizador a Télam, lo cual convierte a esta pieza en una extrañeza de los estrenos de los jueves por el canal y la plataforma del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

“A través de una idea de Fernando Butazzoni, desarrollamos el guión entre los dos y una vez realizado y, más aún, ya con la película en marcha, Fernando escribió la novela. Así que lo original de este proceso fue que la novela nace de la película”, dijo Novoa sobre este camino inverso de la historia del fotógrafo Julián y que tiene la participación de la actriz argentina Marcela Kloosterboer.

Otra de las rarezas que presenta este estreno en Argentina es que la película se vio en cines de otros lugares del mundo en 2010, luego de pasar por varios festivales y tener un interesante recorrido en el streaming de otros países.

“Lamentablemente -explicó el realizador- son los mercados y la distribución internacional que marcan las pautas. La película se estrenó en varios países en 2010 y luego tuvo un recorrido importante en streaming en Estados Unidos, pero en Argentina, siendo país coproductor del filme, no fue posible encontrar espacios en las salas a pesar de los intentos de Aleph Media, nuestro socio (argentino)”.

En cuanto a la historia en sí, Julián es un talentoso fotógrafo venezolano que, en lo material, tiene todo: desde una mansión impactante, hasta el dinero suficiente para mantener todos sus caprichos profesionales.

Sin embargo, afronta la reciente separación de su esposa, que ni lo saluda cuando deja la casa, y la lucha contra un cáncer de pulmón que lo pone contra las cuerdas.

Entre sesiones de quimioterapia y pequeñas borracheras solitarias en su caserón, a Julián se le vienen imágenes de una estación de tren que no sabe si la conoce o no, pero que no lo dejan en paz, hasta que en la sala de espera del médico descubre una foto de La Manchuria, un inhóspito paraje patagónico, al cual se siente obligado a ir.

“Se trataba de un lugar lejano, donde la naturaleza debía ser imponente y el clima jugar un rol protagónico. Visitamos diferentes sitios y los seleccionados fueron exactamente como los había imaginado. La Patagonia es espectacular y la ‘foto’ que nuestro protagonista buscaba sacar, allí estaba”, comentó Novoa, quien está radicado en Los Ángeles desde hace varios años.

Perdido en la montaña, Julián es rescatado por una misteriosa mujer (Kloosterboer), quien lejos de los lujos a los que estaba acostumbrado, le muestra las simplezas con las que uno puede ser feliz y encontrar su verdadero propósito en la vida.

P- La película también es una historia sobre la amistad, ¿no?

R- Si, la amistad y el amor también, pero sobre todo es un viaje paralelo: el real y otro hacia adentro del personaje principal. Un fotógrafo, al que la vida lo pone frente a disyuntivas fundamentales y donde a cada paso, debe decidir qué camino va a seguir, porque no serán iguales ninguno de los que emprenda.

P- Hay un contraste entre ciudad-enfermedad y naturaleza-curación, ¿Cree que algo de eso hay en la vida real?

R- Claro, absolutamente, la vida exterior que cada uno vive a veces es asaltada por conflictos interiores que son mucho más importantes, donde la vida real se impone a la fantástica. La vida real está allí, en toda la película, enfrentándonos a las cosas que importan y que a veces descuidamos.

P- Por otro lado, ¿Cómo está pasando estas fechas de confinamiento y pandemia en Estados Unidos?

R- Extremadamente confinado, aprovechando para leer y preparar proyectos y reordenar lo que se hizo y lo que se hará después. Aquí en Los Ángeles, la situación está muy complicada con la pandemia y los políticos la complican aún más. Como suele suceder en todas partes.

P- ¿Cree que la humanidad aprenderá de sus errores en lo referido a la naturaleza para la época de pospandemia o es algo en lo que no se va a reflexionar?

R- Deberíamos. Es la tarea, salir fortificados y viendo las cosas como en la película: más en serio las cosas que importan y dándole menos atención a lo frívolo y exterior.

Télam

Ficha técnica

Título original: Un lugar lejano.

Año: 2010.

Dirección: José Ramón Novoa.

Guión: José Ramón Novoa y Fernando Butazzoni.

Música: Osvaldo Montes.

Fotografía: Oscar Pérez.

Reparto: Erich Wildpret, Tristán Ulloa, Marcela Kloosterboer y Mirela Mendoza.