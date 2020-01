Santa Rosa, La Pampa

Siempre debemos revisar y analizar los hechos, sobre todo los políticos, a fin de hacernos una muy pequeña idea de cuál será nuestro futuro. Pero hacemos ciertas puntuaciones sobre el valor de la democracia. Según se dice, el poder lo entrega la mayoría del pueblo, en elecciones libres. Y ahí nuestra observación. Quienes votan son todos los ciudadanos, nacidos y/o por opción. Cuando analizamos vemos ciertas ¿fallas? Cuando estudiamos en el primario, por la edad, no nos enseñan Educación Cívica, ya que somos muy chicos. Y muchos chicos, futuros ciudadanos, no cursan el secundario, por diferentes razones.

Entonces, la Educación Cívica no la reciben y, por lo tanto, solo se guían por comentarios, chismes o necesidades. ¿Están capacitados para elegir lo mejor? ¿O simplemente a quien le cubra sus necesidades? Y así estamos, dependiendo de personas sin cultura cívica, que hoy casi son mayoría. Si no han cursado la secundaria ni tienen aprobada cultura cívica no están aptos para votar en democracia. Es igual si nos radicamos en Rumania, Suecia y/o cualquier país con diferentes idioma y cultura.

¿Estudiamos su Constitución para luego optar por la ciudadanía local? No lo hacemos. Pero seremos ciudadanos con derecho a voto. Pero si tenemos dificultades de subsistencia y un político nos ofrece una ayuda, a ese votamos. ¿Para qué nos enseñan la democracia si después no pensamos más que en el bolsillo? Quien más reparte, más votos cosechará, aunque lleve al pueblo a la desgracia, como nos ha sucedido.

Gladys B. Rosales

DNI 10.198.095