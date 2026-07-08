Descubrí Cabo Raso, un refugio sin pantallas en la costa de Chubut para vencer el frío

Sobre la Ruta Provincial 1 (conocida como la Ruta Patagonia Azul), a unos 170 kilómetros al sur de Trelew, Cabo Raso emerge como un milagro de resistencia frente al mar bravío de la costa de Chubut. Lo que a mediados del siglo XX supo ser un pueblo marítimo activo y luego quedó reducido a ruinas olvidadas, hoy late con fuerza gracias a un proyecto familiar de bioconstrucción y hospitalidad ecológica.

En pleno invierno, cuando el rigor del clima patagónico invita a la introspección, este paraje en Chubut se transforma en el santuario perfecto para quienes buscan desactivar la inmediatez digital y reconectar con lo esencial. Te invitamos a conocerlo.

Cabo Raso: un eco hotel sustentable en la inmensidad de la Ruta Patagonia Azul

La fisonomía de Cabo Raso cambió radicalmente desde que se inició su reconstrucción en 2007. Elaine, pionera y alma del emprendimiento, lideró la recuperación de las estructuras originales del viejo paraje para transformarlas en un complejo de alojamiento eco-sustentable.

La propuesta actual ofrece desde hosterías cálidas hasta casitas autosuficientes, diseñadas para aislar el frío extremo de la costa de Chubut.

Cabo Raso, a 170 kilómetros de Trelew. Foto IG: @caboraso.-

La filosofía del lugar es estricta respecto al impacto ambiental: el eco hotel se abastece de energía solar, utiliza agua de pozo y recicla la casi totalidad de sus insumos.

Cabo Raso, a 170 kilómetros de Trelew. Foto IG: @caboraso.-

Como muestra de esta arquitectura del reciclaje, el salón comedor común funciona dentro de un búnker militar reacondicionado, originalmente construido para el proyecto del misil Cóndor II.

Cabo Raso: desconexión digital y gastronomía kilómetro cero frente al mar

La verdadera exclusividad de este rincón en la Ruta Patagonia Azul radica en su aislamiento voluntario. En Cabo Raso no hay señal de telefonía celular ni conectividad Wi-Fi, una condición que el eco hotel defiende como un activo para la salud mental.

Al no existir la distracción de las pantallas, la rutina invernal se vuelca hacia las caminatas por los acantilados, la lectura junto al fuego y la observación de fauna autóctona como maras y guanacos.

Cabo Raso, a 170 kilómetros de Trelew. Foto IG: @caboraso.-

La gastronomía acompaña este pulso pausado: al ser un punto remoto, todo el menú es estrictamente casero, elaborado día a día por el equipo del refugio con materias primas regionales, funcionando como un acto de cuidado y resguardo para el viajero.

Cabo Raso, a 170 kilómetros de Trelew. Foto IG: @caboraso.-

Cabo Raso: el mapa para llegar a la costa de Chubut sin problemas

Si querés llegar a Cabo Raso, en las costas de Chubut, te dejamos el mapa para que puedas ubicarte en pleno viaje:

Hoja de ruta para la costa de Chubut: seguridad ante el invierno patagónico

Llegar a este paraje de la Ruta Patagonia Azul es parte de la aventura y exige una conducta de manejo responsable, por eso compartimos estas recomendaciones de Vialidad Nacional: