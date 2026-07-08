Descubrí Cabo Raso, un refugio sin pantallas en la costa de Chubut para vencer el frío
Cabo Raso se consolida como el refugio de desconexión absoluta sobre la Ruta Patagonia Azul. En la costa de Chubut, este paraje recuperado ofrece un eco hotel sustentable ideal para habitar el paisaje invernal entre fogones, historia y naturaleza virgen.
Sobre la Ruta Provincial 1 (conocida como la Ruta Patagonia Azul), a unos 170 kilómetros al sur de Trelew, Cabo Raso emerge como un milagro de resistencia frente al mar bravío de la costa de Chubut. Lo que a mediados del siglo XX supo ser un pueblo marítimo activo y luego quedó reducido a ruinas olvidadas, hoy late con fuerza gracias a un proyecto familiar de bioconstrucción y hospitalidad ecológica.
En pleno invierno, cuando el rigor del clima patagónico invita a la introspección, este paraje en Chubut se transforma en el santuario perfecto para quienes buscan desactivar la inmediatez digital y reconectar con lo esencial. Te invitamos a conocerlo.
Cabo Raso: un eco hotel sustentable en la inmensidad de la Ruta Patagonia Azul
La fisonomía de Cabo Raso cambió radicalmente desde que se inició su reconstrucción en 2007. Elaine, pionera y alma del emprendimiento, lideró la recuperación de las estructuras originales del viejo paraje para transformarlas en un complejo de alojamiento eco-sustentable.
La propuesta actual ofrece desde hosterías cálidas hasta casitas autosuficientes, diseñadas para aislar el frío extremo de la costa de Chubut.
La filosofía del lugar es estricta respecto al impacto ambiental: el eco hotel se abastece de energía solar, utiliza agua de pozo y recicla la casi totalidad de sus insumos.
Como muestra de esta arquitectura del reciclaje, el salón comedor común funciona dentro de un búnker militar reacondicionado, originalmente construido para el proyecto del misil Cóndor II.
Cabo Raso: desconexión digital y gastronomía kilómetro cero frente al mar
La verdadera exclusividad de este rincón en la Ruta Patagonia Azul radica en su aislamiento voluntario. En Cabo Raso no hay señal de telefonía celular ni conectividad Wi-Fi, una condición que el eco hotel defiende como un activo para la salud mental.
Al no existir la distracción de las pantallas, la rutina invernal se vuelca hacia las caminatas por los acantilados, la lectura junto al fuego y la observación de fauna autóctona como maras y guanacos.
La gastronomía acompaña este pulso pausado: al ser un punto remoto, todo el menú es estrictamente casero, elaborado día a día por el equipo del refugio con materias primas regionales, funcionando como un acto de cuidado y resguardo para el viajero.
Cabo Raso: el mapa para llegar a la costa de Chubut sin problemas
Si querés llegar a Cabo Raso, en las costas de Chubut, te dejamos el mapa para que puedas ubicarte en pleno viaje:
Hoja de ruta para la costa de Chubut: seguridad ante el invierno patagónico
Llegar a este paraje de la Ruta Patagonia Azul es parte de la aventura y exige una conducta de manejo responsable, por eso compartimos estas recomendaciones de Vialidad Nacional:
- Estado de caminos: el acceso se realiza por la Ruta Provincial 1, una traza de ripio que puede presentar barro, hielo o calzada resbaladiza ante precipitaciones o heladas intensas. Es obligatorio consultar el parte de transitabilidad de Vialidad de Chubut antes de salir.
- Horas de luz: se recomienda transitar exclusivamente durante el día, para evitar la presencia de fauna silvestre en la ruta y paliar la falta de señalización nocturna.
- Equipamiento: es indispensable viajar con auxilio en buen estado, mantas térmicas, agua y provisiones extra para afrontar cualquier contingencia en la estepa.
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