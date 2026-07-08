Felipe Melo llenó de elogios a Messi y pidió que Brasil aprenda de la Argentina: «Que nos sirva de ejemplo»

Felipe Melo valoró la actuación de Lionel Messi tras la histórica remontada de la Selección Argentina frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Además, utilizó el partido del elenco albiceleste para lanzar una crítica hacia la actualidad de Brasil.

Melo, uno de los futbolistas brasileños que más protagonizó cruces con la Selección Argentina durante su carrera destacó la fortaleza mental del rosarino y su capacidad para sobreponerse a la adversidad. «Es el mayor jugador de todos los tiempos que yo vi jugar al fútbol. Vi a Ronaldo Fenómeno, a Neymar, a Ronaldinho Gaúcho, a Zidane, y ninguno fue mejor que él para mí», aseguró.

Sus palabras llegaron después de la inolvidable victoria de Argentina por 3-2 sobre Egipto. La Selección perdía 2-0 a falta de 15 minutos y, además, Messi había fallado un penal en el primer tiempo. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni reaccionó con los goles de Cristian Romero, el propio Messi y Enzo Fernández para sellar una remontada histórica.

Para Melo, el triunfo argentino tuvo dos pilares fundamentales: la fortaleza colectiva y la personalidad de su capitán. «Es una Argentina que es un equipo, un grupo, que no se da por vencido en ningún momento. Aunque técnicamente, al inicio del partido, estaban muy mal, no dejaron de competir«, analizó.

Luego volvió a detenerse en la figura del astro rosarino. «Falló el penal y en ningún momento se vino abajo. Me llama la atención que un atleta como él tenga una mentalidad tan fuerte, al punto de fallar un penal y ser uno de los principales responsables de esta heroica remontada», expresó.

La crítica de Felipe Melo a Brasil

El exvolante también aprovechó la ocasión para marcar diferencias con la actualidad de la selección brasileña, eliminada por Noruega en los octavos de final del Mundial. «Que nos sirva de ejemplo. Cuando volvamos a tener esas ganas, esa garra y ese poder de competir, volveremos a ser fuertes otra vez», afirmó.

Por último, dejó de lado la histórica rivalidad entre ambos países y defendió su postura. «¿Estoy hablando de un argentino? Que sea paraguayo, argentino, colombiano, italiano o suizo. Tenemos que dejar un poco de lado el fanatismo y hablar de lo que realmente pasa«, concluyó.