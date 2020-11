Denuncian abandono "total" en la guardería canina de Cipolletti

El conflicto entre las autoridades del municipio de Cipolletti y la ONG que trabaja hace años en la guardería canina derivó en un cambio estructural en el organigrama municipal. El Ejecutivo decidió desprender el área de zoonosis de Fiscalización y dejarla bajo la órbita de Servicios Públicos.

Sin embargo, desde la proteccionista sostienen que hay un “abandono total" del predio ubicado en la Isla Jordán que hoy tiene unos 300 perros, aproximadamente. María Acosta, una de las proteccionistas, aseguró que ya tuvieron contacto con la referente de Servicios Públicos, Patricia Fernández pero que todavía esperan que se formalice el cambio en el organigrama.

Detalló que la relación con Cristian Blanco, al frente de Fiscalización, “fue muy mala” desde el inicio de la actual gestión. Agregó que se les negó el diálogo en muchas oportunidades y que recién “ahora” comenzaron a tener vínculo con el Ejecutivo a través de Fernández.

“Yo con Fiscalización, con Cristian Blanco, nunca tuve diálogo. Cuando ellos asumieron jamás se acercaron a dialogar, a conocer el trabajo que veníamos realizando. Somos una agrupación que trabajamos hace más de seis años acá, hemos dado más de 700 adopciones", indicó.

"Estamos trabajando para vaciar el lugar. Nos encargamos de pagar la atención veterinaria de todos los perros, estamos en el lugar hace años y ni siquiera nos reiniciaron. La relación se volvió tensa desde el día uno”, precisó la proteccionista.

Agregó que la ausencia del estado municipal es “total”. “Solamente vienen a darles comida una vez por semana, luego vienen y si les quedó alimento del día anterior no se los cambian. Hay personas trabajando pero no hay responsables de la guardería”, reveló. Desde el área de prensa del municipio informaron que “hasta la semana pasada”, no había nadie designado en el sector de zoonosis.

Acosta señaló que el mes pasado tuvo un contacto con los concejales para trabajar sobre la problemática de la superpoblación animal y disponer de un programa de castración. La proteccionista criticó la falta de política para atender esta demanda social. En ese encuentro se propuso el cambio del área para zoonosis.

“El diálogo con Patricia fue muy bueno pero seguimos esperando que se resuelva para poder trabajar con zoonosis. Hay empleados trabajando pero no hay jerarquías. Hay un gran abandono, una ausencia, hay mucha ignorancia sobre el trato animal. Hay un mal uso de los recursos públicos, una mala posición frente a la problemática. Tenemos alguna esperanza de poder mejorar el vínculo con Patricia”, expresó Acosta.

La organización cuenta con 25 voluntarios que van casi diariamente a la guardería para asistir a los animales. El principal programa que llevan adelante es una campaña de adopción. Acosta reveló que gastan más 40 mil pesos mensuales en veterinaria y alrededor de 35 mil en alimentos. Los recursos se generan por donaciones.

“El municipio le da alimento una vez por semana, un alimento que los animales no comen. Es una situación bastante mala”, expresó la proteccionista. Acosta aseguró que no hay una política clara en materia de animales.