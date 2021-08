Denuncian hostigamiento policial y municipal en la toma Casimiro Gómez de Neuquén

La toma de Casimiro Gómez comenzó en febrero de 2020. Con varios sectores de los ocupantes, la Municipalidad logró negociar para que dejen la ocupación. Sin embargo, la toma continúa con familias que se niegan a dejar las precarias viviendas en las que habitan y que construyeron en el lugar. Hoy se juntaron para denunciar hostigamiento por parte de la policía de Neuquén y de las autoridades municipales.

"Ha habido acosos tanto del gobierno como de la policía a las familias que están viviendo acá en la toma, con amenazas de que firmen y se vayan", contó Flavia Naccaratti, una de las representantes de las familias que aún habitan en la toma cercana a la Autovía Norte.

También denunció "el reviente de algunas casitas de vecinos que los llevaron detenidos y que dicen que en la comisaría les decían que cuando los largaran, se arreglaran, que en la toma no se iban a quedar".

"Dicen que nos van a venir a desalojar, que van a pasar máquinas y van a tirar todo, y que no les importa nada", confió también sobre la situación que denuncian y que aseguró les produce temor constante. "Los vecinos están con miedo por el tema de que los quieren sacar y que les están ofreciendo algo que no es digno para ello tampoco", subrayó y detalló que son unas 160 las familias que aún permanecen en la toma.

En ese sentido aseguró que "los vecinos no se quieren ir de la toma, ya están viviendo acá, ya hicieron su casita y no quieren ir a los terrenos que les están dando a 300 metros del basural, donde hay olor a basura, buitres volando y ratas".

Además precisó que "hay muchas contradicciones" entres las mesas de diálogo que han tenido con los representantes municipales y el acta acuerdo que firmaron varias familias que ya desalojaron parte del predio. "Por eso no llegamos a un acuerdo concreto de lo que podemos llegar a solucionarle a las familias", señaló.

Entre esas contradicciones destacó que "en el acta acuerdo que nos han ofrecido decía que nos iban a devolver el 100% de los materiales que los vecinos tenían construido, ahora resulta que no se les va a devolver".

Y también subrayó que la Municipalidad de niega a dialogar con quienes eligieron, hasta ahora, permanecer en el predio y no firmar ningún acta acuerdo. "Cuando se acercaron les dijeron a los vecinos que no querían firmar que con ellos no iban a hablar y por ahí, la gente que no quiere firmar es porque tiene dudas y se las quiere sacar antes de firmar".