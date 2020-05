Deporte Universitario: “Ser estudiante-atleta es una gran ventaja”

Sin lugar a dudas, el deporte es una herramienta clave para el desarrollo de una persona. Cuando se complementa con el estudio, mucho más . El mundo del deporte universitario es un claro ejemplo de ello.

“El que es estudiante-atleta tiene una ventaja importantísima: sabe lo que es el fracaso y cómo lidiar con él de manera positiva. Las situaciones adversas no le son extrañas por lo que se adapta mejor”, asegura el roquense Federico García Bravo, embajador de la Federación Internacional del Deporte Universitario (Fisu, por sus siglas en francés) en la Academia de Líderes Voluntarios, que este año debe celebrarse en Kazan, Rusia.

Federico, de 24 años y licenciado en Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Nacional de Río Negro, fue seleccionado para ser representante de la Federación del Deporte Universitario Argentino (Fedua).

“Se trata de un evento en el que vamos a aprender sobre lo que es el deporte a nivel global. Vamos a ser 110 personas de todo el mundo y ese intercambio cultural nos permite conocer las realidades de universidades de otros lugares para después traer esas experiencias y aplicarlas en nuestro país.”, explica.

Su inmersión en el amplio mundo del deporte universitario inició con el equipo de futsal de la sede Alto Valle de la UNRN. Primero jugó los Intersedes y luego llegaron los JUR (Juegos Universitarios Regionales). Gracias a su talento fue convocado para una prueba ante visualizadores de universidades de Estados Unidos y fue elegido por Georgia Gwinnet College, donde estudió y jugó al fútbol en 2017.

“En todo ese trayecto fui conociendo lo enorme que era el mundo deporte universitario porque hay mundiales e incluso Universiadas, que son los Juegos Olímpicos universitarios, además de los torneos regionales y nacionales”, agrega. En 2019, Napoles recibió la XXX edición de las Universiadas.

Con el equipo de futsal de la UNRN disputó los JUR en cinco ocasiones; se coronó en tres.

El año pasado formó parte de la Academia de Líderes Voluntarios en Tandil donde compartió, con estudiantes de más de 20 instituciones y de cinco países de Sudamérica, diferentes ideas para el desarrollo de la disciplina.

Para Federico la chance de desarrollar ambas herramientas a la vez es algo primordial: “La posibilidad de ingresar al ámbito competitivo te lleva a convertirte en un estudiante-atleta. Nacional e internacionalmente se compite a muy alto nivel. Desde Fedua se busca priorizar la doble carrera, para que el estudiante pueda convertirse en un atleta profesional y la vez obtener un título universitario”.

Según él, el deportista debe aprender a vivir con el “fracaso” que significa no ganar siempre, ya que no existe alguien que no pierda nunca, ni siquiera las grandes estrellas mundiales.

“Esa sensación de aprender de los errores, tan necesaria en el atleta, se puede llevar al ámbito académico. Hay un estudio que hizo la Fisu que dice que los estudiantes-atletas, son los menos porcentaje de deserción universitaria tienen”, detalla el licenciado.

Además de esas ventajas, García Bravo asegura que el deporte tiene una función social muy importante: “es una de las pocas herramientas que une, porque cuando vas a hacer deporte no importa el nivel socioeconómico o político. En ese momento somos iguales y genera unidad, mucho más en edades tempranas”.

Para finalizar, Federico resaltó la importancia de desarrollar el deporte universitario para que así más estudiantes tengan acceso a esta posibilidad a la que hoy no cualquiera puede llegar: “es importante estar en todos lados y hacer que, cuando todo se solucione, sea una política nacional porque significa mayor contención para los estudiantes”.