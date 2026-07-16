Javier Milei no viajará a Estados Unidos para respetar su cábala: verá la final del Mundial 2026 desde Olivos

Javier Milei confirmó que finalmente, no irá a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 donde la Selección argentina se enfrentará a España. El presidente aseguró que mantendrá su cábala y mirará el partido desde la Quinta de Olivos.

Javier Milei y la cábala para la final del Mundial 2026

El mandatario descartó rotundamente la posibilidad de realizar un viaje relámpago para ver el partido del domingo donde se definirá quién será el ganador de la Copa del Mundo 2026. Explicó que seguirá el encuentro desde la residencia presidencial, tal como lo hizo durante todo el torneo.

«Vamos a seguir mirándolos desde Olivos, miré todos los partidos ahí«, afirmó Milei tras la victoria de Argentina ante Inglaterra.

Javier Milei también reveló que repetirá una particular cábala de vestimenta que se trataría de una campera de YPF, la misma la habría utilizado durante los encuentros de la Selección. “Lo miro siempre con una campera de la petrolera que ya saben y ganamos, no me la saqué nunca más”, contó.

En la misma línea, el presidente también reveló: «Transpiro como un condenado, pero la única vez que me la saqué nos hicieron un gol, así que no me la saqué nunca más«.

Por otra parte, Javier Milei reiteró que pone a disposición la Casa Rosada en caso de que la Selección argentina consiga la cuarta estrella para celebrar el título con la gente en Plaza de Mayo.