24 de marzo: el deporte argentino se sumó al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia

Estudiantes de La Plata compartió un emotivo video en el marco del 24 de marzo.

A 50 años del inicio de la última dictadura militar en Argentina, un período marcado por el terrorismo de Estado que dejó miles de víctimas y más de 30.000 desaparecidos. Como cada año, la fecha convoca a organismos de derechos humanos y a distintos sectores de la sociedad bajo una consigna que se mantiene vigente: Memoria, Verdad y Justicia.

El mundo del deporte también se sumó a la conmemoración con mensajes en redes sociales. Desde AFA y la Liga Profesional de Fútbol hasta la Liga Nacional de Básquet, distintas entidades expresaron su postura en una jornada cargada de significado.

A ellos se sumaron clubes de todas las categorías. Entre los de Primera División, Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Independiente, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Newell’s Old Boys, entre otros.

Además, durante la fecha 12 del torneo Apertura de la Liga Profesional, algunos equipos colocaron símbolos y consignas en las camisetas de sus equipos para sumarse a los reclamos por memoria, verdad y justicia.

Los clubes de Primera que se unieron al «Nunca más»

Están presentes.

En el corazón de sus seres queridos.

En los sueños que no claudican.

Y en cada gol de su amado San Lorenzo, ese abrazo que se multiplica hasta el infinito.



A 50 años del último Golpe Cívico-Militar, los familiares de Osvaldo Balbi, Carlos Horacio Vivas, José… pic.twitter.com/BL003OdwKP — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 24, 2026

A 50 años del inicio de la última dictadura militar, River no olvida y reafirma su compromiso histórico por la Memoria, la Verdad y la Justicia.



En homenaje a los 30 mil desaparecidos.



Nunca Más. pic.twitter.com/DoKb36gzmV — River Plate (@RiverPlate) March 24, 2026

Boca Juniors ratifica su compromiso por mantener viva la memoria de los 30.000 desaparecidos que dejó la última dictadura militar en la Argentina.



A 50 años del golpe cívico-militar, decimos #NuncaMás pic.twitter.com/LlWq4zY3oR — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 24, 2026

A 50 años del Golpe Cívico-Militar, Independiente dice #NuncaMás.



Si tenés familiares o conocidos desaparecidos que hayan sido socios/as de Independiente, comunicate a memoriacai@clubaindependiente.com.ar.



Vamos a estar restituyéndoles sus carnets. pic.twitter.com/esiuidXrCe — C. A. Independiente (@Independiente) March 24, 2026

Ese agujero en la tribuna. Y este otro. Y aquel de más allá. El dolor de las ausencias porque nos faltan Roberto y Lucía y Alberto y Silvia y Jacobo y tantos socios y tantos hinchas que son parte de nuestra historia, de nuestro Racing. Las heridas que ningún medio siglo cura… pic.twitter.com/GUMhuwN2we — Racing Club (@RacingClub) March 24, 2026

A 50 años del Golpe Cívico Militar, el Club Estudiantes de La Plata NO OLVIDA.



Agradecemos a la Familia Dakuyaku por contarnos su historia.



Y a Identidad Pincharrata por la investigación. pic.twitter.com/b5TQo2GKGY — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) March 24, 2026

Clubes como Independiente de Avellaneda, Newell’s Old Boys de Rosario y Lanús, entre otros, salieron a la cancha en la fecha que se disputa este fin de semana con camisetas impresas con la consigna ‘Nunca más’ o con la silueta del pañuelo blanco que distingue a las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, reconocidas internacionalmente por su lucha por los hijos y nietos desaparecidos durante la dictadura (1976-1983).

Todo listo para el encuentro de hoy ante Independiente Rivadavia ✅#VamosCanalla 🇺🇦💪🏼 pic.twitter.com/T2iUqSY8At — Rosario Central (@RosarioCentral) March 23, 2026

Independiente no olvida ni perdona.



Memoria. Verdad. Justicia. pic.twitter.com/gcv8EusrNI — C. A. Independiente (@Independiente) March 21, 2026

El comunicado de AFA por el 24 de marzo

También la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado para señalar que «el 24 de marzo representa una fecha de profunda significación para toda la sociedad, un día dedicado a la memoria, a la reflexión colectiva y al compromiso permanente con la democracia».

«La Asociación del Fútbol Argentino acompaña la memoria histórica del país recordando a quienes sufrieron las consecuencias del terrorismo de Estado instaurado tras el golpe de Estado en Argentina de 1976. El paso del tiempo no diluye la importancia de recordar, sino que fortalece la necesidad de transmitir esos valores a las nuevas generaciones», afirmó el comunicado.

#Especial24M El fútbol argentino también se detiene para reflexionar sobre uno de los capítulos más dolorosos de la historia del país, a 50 años del golpe de Estado.



📰 https://t.co/LM5lUKV3WN pic.twitter.com/jr1Z4B1b3T — AFA (@afa) March 21, 2026

La AFA sostuvo que «los clubes, los futbolistas, los dirigentes y los hinchas forman parte de una comunidad que reconoce el valor de la memoria como herramienta para construir un futuro más justo» y que «el fútbol entonces, con su enorme capacidad de convocatoria, también contribuye a mantener viva la historia colectiva».

«A cincuenta años de aquel acontecimiento que marcó profundamente a la Argentina, el fútbol argentino reafirma su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, valores esenciales para la convivencia democrática y el desarrollo de nuestras instituciones», añadió la asociación