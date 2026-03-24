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24 de marzo: el deporte argentino se sumó al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia

A 50 años del inicio de la última dictadura militar, clubes, ligas y organismos del deporte argentino se expresaron en redes sociales en una jornada atravesada por el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Todos los detalles.

Redacción

Por Redacción

Estudiantes de La Plata compartió un emotivo video en el marco del 24 de marzo.

Estudiantes de La Plata compartió un emotivo video en el marco del 24 de marzo.

A 50 años del inicio de la última dictadura militar en Argentina, un período marcado por el terrorismo de Estado que dejó miles de víctimas y más de 30.000 desaparecidos. Como cada año, la fecha convoca a organismos de derechos humanos y a distintos sectores de la sociedad bajo una consigna que se mantiene vigente: Memoria, Verdad y Justicia.

El mundo del deporte también se sumó a la conmemoración con mensajes en redes sociales. Desde AFA y la Liga Profesional de Fútbol hasta la Liga Nacional de Básquet, distintas entidades expresaron su postura en una jornada cargada de significado.

A ellos se sumaron clubes de todas las categorías. Entre los de Primera División, Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Independiente, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Newell’s Old Boys, entre otros.

Además, durante la fecha 12 del torneo Apertura de la Liga Profesional, algunos equipos colocaron símbolos y consignas en las camisetas de sus equipos para sumarse a los reclamos por memoria, verdad y justicia.

Los clubes de Primera que se unieron al «Nunca más»

Clubes como Independiente de Avellaneda, Newell’s Old Boys de Rosario y Lanús, entre otros, salieron a la cancha en la fecha que se disputa este fin de semana con camisetas impresas con la consigna ‘Nunca más’ o con la silueta del pañuelo blanco que distingue a las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, reconocidas internacionalmente por su lucha por los hijos y nietos desaparecidos durante la dictadura (1976-1983).

El comunicado de AFA por el 24 de marzo

También la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado para señalar que «el 24 de marzo representa una fecha de profunda significación para toda la sociedad, un día dedicado a la memoria, a la reflexión colectiva y al compromiso permanente con la democracia».

«La Asociación del Fútbol Argentino acompaña la memoria histórica del país recordando a quienes sufrieron las consecuencias del terrorismo de Estado instaurado tras el golpe de Estado en Argentina de 1976. El paso del tiempo no diluye la importancia de recordar, sino que fortalece la necesidad de transmitir esos valores a las nuevas generaciones», afirmó el comunicado.

La AFA sostuvo que «los clubes, los futbolistas, los dirigentes y los hinchas forman parte de una comunidad que reconoce el valor de la memoria como herramienta para construir un futuro más justo» y que «el fútbol entonces, con su enorme capacidad de convocatoria, también contribuye a mantener viva la historia colectiva».

«A cincuenta años de aquel acontecimiento que marcó profundamente a la Argentina, el fútbol argentino reafirma su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, valores esenciales para la convivencia democrática y el desarrollo de nuestras instituciones», añadió la asociación


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24 de Marzo

A 50 años del inicio de la última dictadura militar en Argentina, un período marcado por el terrorismo de Estado que dejó miles de víctimas y más de 30.000 desaparecidos. Como cada año, la fecha convoca a organismos de derechos humanos y a distintos sectores de la sociedad bajo una consigna que se mantiene vigente: Memoria, Verdad y Justicia.

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