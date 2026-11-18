Cada vez falta menos para la gran final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro y Rodolfo Arruabarrena tomó una decisión de cara al viaje a Barranquilla: convocó a los 33 futbolistas del plantel de Primera para acompañar al equipo en la definición del sábado.

El avión partirá en las próximas horas y está previsto que la delegación del Xeneize, encabezada por el presidente Juan Román Riquelme, llegue a destino a las 19 (21 de Argentina).

La decisión del Vasco de que viaje todo el plantel apunta a fortalecer la unión grupal de cara a un partido trascendental, en el que Boca tendrá la posibilidad de volver a levantar un título internacional después de 18 años.

De la lista de 33 futbolistas, en el que hay algunos lesionados como Agustín Marchesín y Matías Satas, 10 quedarán afuera del banco de suplentes, ya que la Conmebol permite incluir un máximo de 23 jugadores en la planilla del partido.

🔜 ¡𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢! 🏆 #Sudamericana 🆚 Mineiro 🗓 Sábado 21/11 🕙 19:30 (Arg) 🏟 Estadio Metropolitano Roberto Meléndez 💻 @ElCanaldeBoca #DaleBoca 🔵🟡🔵 https://t.co/GFrCroMVYS — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 18, 2026

En Colombia, Boca entrenará en el estadio Romelio Martínez, donde hace de local Barranquilla FC, equipo de la segunda división. La primera práctica será este jueves y la segunda tendrá lugar el viernes. Ese mismo día, además, el plantel realizará el reconocimiento del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario de la final.

En cuanto a la formación, la única duda pasa por quién acompañará a Sebastián Villa y Miguel Merentiel en el ataque. Tomás Aranda, Leonel Flores y Alan Velasco pelean por un lugar, aunque este último es quien cuenta con más chances de ser titular.

Datos de la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

Probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Lyanco, Vitao, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Mateo Cassierra y Bernard. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 19:30.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Estadio: Metropolitano Roberto Mélendez.

TV: ESPN, DSports, Disney+ Premium y DGO