Christa Pike, la única mujer condenada a muerte en Tennessee, Estados Unidos, denunció ante la Justicia las condiciones en las que permanece alojada después de sobrevivir a un intento de ejecución con inyecciones letales en septiembre. Según declaró, está en aislamiento total dentro de la enfermería de la prisión y debe limpiar por sus propios medios una ducha infestada de cucarachas.

La denuncia fue presentada mediante una declaración jurada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Tennessee, según consta en el expediente judicial difundido el 30 de octubre. Según reportes de medios internacionales, la defensa sostiene que las autoridades incumplieron un acuerdo de 2024 que había terminado con casi tres décadas de confinamiento solitario.

Christa Pike pasó de convivir con otras internas a quedar aislada nuevamente

Pike llevaba 28 años en confinamiento solitario debido a una política del Departamento Correccional de Tennessee (TDOC) que separa a las personas condenadas a muerte del resto de la población carcelaria. Como es la única mujer bajo esa sentencia en el estado, permanecía apartada de todas las demás internas.

En septiembre de 2024 consiguió una exención a esa normativa, mediante un acuerdo que le permitió acceder a comidas grupales, clases, servicios religiosos, trabajo y actividades recreativas compartidas. Según su declaración, durante los dos años siguientes convivió con otras mujeres en un pabellón del Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, en Nashville.

La situación cambió después del intento de ejecución fallido. Tras regresar a la prisión, quedó alojada en la enfermería, sin acceso a las actividades colectivas que tenía garantizadas.

La ducha infestada de cucarachas y las lesiones que todavía no sanaron

En su declaración, a la que tuvieron acceso medios internacionales, Pike describió las condiciones de alojamiento y las consecuencias del procedimiento de ejecución. Denunció que tiene quemaduras graves, daño nervioso, dolor debilitante y heridas en ambos brazos que todavía están cicatrizando.

También afirmó que la ducha de la enfermería está infestada de cucarachas y debe limpiarla ella misma. La defensa denunció que esa situación aumenta el riesgo de infección y podría agravar las lesiones que aún no sanaron.

La reclusa aseguró que el aislamiento renovado le provoca consecuencias psicológicas. En su declaración sostuvo que “le causa graves daños psicológicos y trauma”, en referencia a las condiciones en las que permanece desde su regreso al establecimiento penitenciario.

Pike recibió dos dosis letales y sobrevivió al procedimiento de ejecución

El 30 de septiembre, el personal penitenciario intentó colocarle una vía intravenosa en reiteradas ocasiones. Pike describió esos momentos como “fueron extraordinariamente dolorosos y aterradores”.

Finalmente recibió dos dosis de pentobarbital, el barbitúrico utilizado para la ejecución. Sin embargo, sobrevivió y debió ser trasladada en ambulancia a un hospital, donde permaneció conectada a un respirador durante varios días.

Según su declaración, recibió el alta médica el 9 de octubre y regresó al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson. Desde entonces, recibe atención por las heridas, tratamiento para el dolor nervioso y fisioterapia a distancia.