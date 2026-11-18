Después de varios meses de enfrentamientos públicos, Luis Ventura y Marcelo Polino volvieron a encontrarse cara a cara. Los periodistas coincidieron en un evento en Buenos Aires, donde compartieron una fotografía junto a Moria Casán. Sin embargo, lo que parecía un acercamiento entre ambos terminó generando nuevas declaraciones del presidente de APTRA.

Según reveló Luis Ventura en una entrevista exclusiva con PrimiciasYa, de A24, el encuentro se produjo durante la presentación del libro Todo quemaba, nadie puede callar tu voz, de Nara Ferragut. Allí, Moria Casán fue quien propició la inesperada fotografía entre los dos periodistas, que mantienen una fuerte disputa por cuestiones administrativas de la entidad que entrega los premios Martín Fierro.

Luis Ventura contó cómo fue su encuentro con Marcelo Polino: el papel de Moria Casán

Ventura explicó que llegó al evento después de terminar su programa televisivo y antes de dirigirse a su ciclo radial.

Al ingresar, se encontró con Gastón Pauls y luego escuchó la voz de Moria Casán, quien se acercó para saludarlo.

Lo que no esperaba era que la conductora también convocara a Marcelo Polino para posar juntos frente a los fotógrafos.

«Fue ahí que Moria gira y llama ‘¡Marcelo, vení que hacemos una foto!’», relató Ventura.

Aunque la situación lo tomó por sorpresa, el periodista aseguró que no tuvo intención de evitar la imagen.

«Puse la cara para la foto», expresó al recordar el momento.

La fotografía rápidamente llamó la atención porque ambos habían protagonizado fuertes cruces mediáticos durante los últimos meses.

Qué se dijeron Luis Ventura y Marcelo Polino durante el reencuentro

Tras la fotografía, Moria Casán se alejó y los periodistas quedaron frente a frente.

Según la versión de Ventura, fue Polino quien tomó la iniciativa de acercarse para saludarlo.

Foto: Primicias Ya

«Sólo se acercó para saludarme con un beso, y yo no iba a sacarle la cara», explicó.

Sin embargo, dejó en claro que ese gesto no significó una reconciliación.

«Mientras tanto, me manda la IGJ a APTRA todas las semanas. Él sabrá», lanzó, en referencia al conflicto que mantienen por la intervención de la Inspección General de Justicia.

De esta manera, el presidente de APTRA dio a entender que las diferencias entre ambos continúan, pese a la imagen cordial que compartieron durante el evento.

Por qué se pelearon Luis Ventura y Marcelo Polino

El enfrentamiento comenzó a mediados de 2026, cuando Marcelo Polino, socio de APTRA, presentó un reclamo ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para acceder a documentación administrativa y balances de la asociación.

Polino sostuvo que había solicitado esa información en reiteradas oportunidades y que no había obtenido las respuestas que consideraba necesarias.

Por su parte, Ventura cuestionó que su colega recurriera al organismo de control y defendió su gestión al frente de la entidad.

La disputa escaló rápidamente y derivó en fuertes declaraciones públicas, acusaciones cruzadas y un marcado distanciamiento personal.

Según informó PrimiciasYa, la IGJ continúa realizando controles sobre la asociación, mientras sus autoridades sostienen que trabajan para resolver las observaciones administrativas.

¿Hubo reconciliación entre Luis Ventura y Marcelo Polino?

Aunque las fotografías del encuentro despertaron especulaciones sobre una posible tregua, las declaraciones de Ventura indican que el conflicto todavía está lejos de resolverse.

La presencia de Moria Casán permitió que ambos compartieran un momento frente a las cámaras, pero no hubo una conversación destinada a solucionar sus diferencias.

Por ahora, el reencuentro dejó una imagen inesperada y una frase contundente de Ventura, que volvió a poner sobre la mesa la interna de APTRA.