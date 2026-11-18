Mauricio Pochettino fue presentado este miércoles como nuevo entrenador del Manchester United. “Estoy muy emocionado de estar acá, es un honor y un privilegio”, fueron las primeras palabras del DT en su llegada a la ciudad inglesa.

En su cuenta oficial, el club inglés subió un video del técnico cuando se bajaba de la camioneta, en lo que fue su primera llegada a Old Trafford como entrenador de Los Diablos Rojos. “Muchas gracias a todos, es un privilegio y un honor estar acá. Estoy muy emocionado de estar en este increíble club”, expresó Pochettino.

He’s here. Welcome to Manchester United, Mauricio Pochettino! 🤝🇾🇪 https://t.co/MOhRCv79hq November 18, 2026

El entrenador argentino, que tuvo un gran paso en la Premier League como DT del Tottenham, regresará al fútbol inglés con el objetivo de sacar a uno de los gigantes del fondo de la tabla.

La salida de Michael Carrick, despedido después de un comienzo de temporada muy flojo, dejó al descubierto una crisis que no se resuelve únicamente con un cambio de entrenador. El United está 18° en la Premier League, en zona de descenso, con apenas una victoria en diez jornadas.

Pochettino firmó un contrato por dos años y medio y tendrá la misión de devolverle competitividad a un equipo que necesita una reconstrucción futbolística y anímica.

El argentino de 54 años asumió después de completar sus últimos compromisos al frente de la selección de Estados Unidos. Su primer partido será nada menos que ante Liverpool, en Anfield, este domingo. Un debut de máxima exigencia para un entrenador que deberá empezar a cambiar muchas cosas en muy poco tiempo.

Pochettino tendrá la misión de recuperar al Manchester United

El técnico argentino llega a un club que necesita mucho más que una buena racha de resultados. El Manchester United lleva años buscando recuperar el protagonismo que perdió después de la salida de Alex Ferguson y acumula cambios de entrenadores sin conseguir un proyecto que tenga continuidad.

Pochettino tendrá tiempo para trabajar, pero también una presión enorme. Su experiencia en Tottenham, donde llegó a disputar una final de Champions League, y sus pasos por Southampton, París Saint-Germain y Chelsea serán parte de sus argumentos para afrontar este nuevo desafío.

La misión es clara, aunque nada sencilla: devolverle al Manchester United una identidad, recuperar a sus figuras y construir un equipo que vuelva a competir por los grandes objetivos.