El doblete de Taty Castellanos que hace ilusionar al West Ham con la permanencia

Valentín Castellanos festeja uno de sus goles para el West Ham.

En un duelo de necesidades extremas en la Premier League, el West Ham United aplastó 4-0 al Wolverhampton y sueña con la permanencia gracias al delantero argentino Valentín Castellanos. Taty tuvo una actuación estelar esta tarde, ya que marcó por duplicado para desatar la locura en las tribunas y, lo más importante, sacar a su equipo de los puestos de descenso.

Cuando el West Ham anunció el fichaje del argentino en enero de 2026, muchos se preguntaron si un delantero proveniente de la Serie A italiana (Lazio) podría adaptarse rápidamente a la fricción y velocidad de la Premier League en medio de una crisis de resultados. Tres meses después, la respuesta es contundente.

Los goles de Taty Castellanos en la victoria de West Ham en la Premier League

El encuentro comenzó con el nerviosismo lógico de dos equipos que pelean abajo. Sin embargo, el West Ham encontró la llave a través de la pelota parada con un frentazo de Konstantinos Mavropanos. Pero el show de Castellanos estaba reservado para el complemento.

⚽️🤯🇦🇷 EL GOL DEL TATY CASTELLANOS ANTE EL WOLVERHAMPTON. pic.twitter.com/axnIJ32ggh — Info Argentino (@GonzaLog84251) April 10, 2026

A los 12 minutos del segundo tiempo, tras una jugada colectiva que involucró a Bowen, Taty capturó una gran pelota y, cayéndose, esquinó la pelota para el 2-0 parcial.

🤯🇦🇷 DOBLETE DE TATY CASTELLANOS VS WOLVES EN SOLO DOS MINUTOS Y WEST HAM SALE DEL DESCENSO EN LA PREMIER. pic.twitter.com/W6JZRZf5KS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 10, 2026

Apenas un minuto más tarde, con los Wolves volcados al ataque, el argentino picó al espacio, recibió un pase filtrado y, con la frialdad que lo caracteriza, definió cruzado para el 3-0.

La victoria es vital, pero no definitiva. Con este resultado, el West Ham alcanza los 32 puntos, escalando posiciones y dejando al Tottenham en una situación comprometida en la parte baja de la tabla.

A falta de seis fechas claves, el calendario que le queda a los de Londres es complejo, pero el ánimo ha cambiado por completo. El argentino ha contagiado a un plantel que ahora cree en la salvación.