Regional Amateur: Deportivo Roca y La Amistad no se sacaron ventajas en el Maiolino

El Depo igualó 0-0 con La Amistad en el Luis Maiolino. (Foto: prensa Deportivo Roca)

Deportivo Roca y La Amistad igualaron 0-0 en el Luis Maiolino, por la segunda fecha del Regional Amateur. Ambos equipos tuvieron chances aisladas, pero ninguno encontró efectividad para quedarse con los tres puntos.

En los primeros minutos, el Naranja salió decidido a tomar el protagonismo y encontró su primera situación clara a los 24 minutos. Damián Quezada recibió la pelota y quedó mano a mano con Exequiel Lara, pero el disparo se fue apenas desviado.

El conjunto cipoleño también tuvo sus oportunidades. Ariel González probó desde afuera del área y, minutos más tarde, Kevin Guajardo encontró una pelota dentro del área, pero Corsi respondió en dos ocasiones y mantuvo el arco en cero.

A los 33 minutos, Lara volvió a ser protagonista al evitar sobre la línea un tiro de esquina cerrado ejecutado por Luciano Pereyra.

En el complemento, Roca tuvo iniciativa. A los dos minutos, Quezada quedó nuevamente frente a Lara, pero el arquero se quedó con la pelota. Guevara también tuvo una chance con un remate que se fue por encima del travesaño.

En el último tramo, el partido se planchó y las situaciones escasearon. La última clara fue para La Amistad. Molinari quedó mano a mano con Bruno Corsi, pero su remate pasó cerca del segundo palo. Finalmente, el encuentro terminó 0-0 y ambos elencos se repartieron los puntos.

El once inicial de Deportivo Roca

Bruno Corsi, Luciano Roberti, Juan Gonzalez, Diego Guevara, Carlos López (C), Eleazar Maciel, Antonio Santa Cruz, Enzo Núñez, Damián Quezada, Luciano Pereyra, Luis Miranda. DT: Martín Medina.

El once inicial de La Amistad

Exequiel Lara, Maximiliano Azame, Ariel González, Alexander Zurita, Kevin Smaldone, Marcos Narvaez, Lisandro Morales, Diego Martínez, Ivo Molinari, Kevin Guajardo (C), Tomás Alegre. DT: Mario Martínez.

Cambios: Luca Cañumil por Antonio Santa Cruz (DR), Marcos Gudiño por Damián Quezada (DR), Mauro García por Kevin Smaldone (LA), Carin Najul por Luciano Pereyra (DR), Lautaro Borquez por Diego Guevara (DR), Alexander Zurita por Lautaro Garderes (LA).



