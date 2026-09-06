Con polémica, Newell’s empató el clásico con Rosario Central 1 a 1 sobre el final

Foto: Clarín. Di María fue ovacionado durante el homenaje que en la previa se le rindió a Lionel Messi.

En un final caliente en el Gigante de Arroyito, Newell’s Old Boys le amargó la fiesta a Rosario Central y terminó empatando el clásico por 1 a 1 en tiempo de descuento, por la octava fecha del Torneo Clausura Argentino.

El Canalla se adelantó en el marcador gracias al tanto de Gastón Ávila y, cuando parecía que se acercaba su triunfo número 100 en los clásicos, Matías Cóccaro le arruinó el festejo al local empatando el encuentro en el segundo minuto adicional.

Como ocurre habitualmente en el clásico rosarino, el encuentro se caracterizó por la fricción, la pierna fuerte y las polémicas. Así, en medio de un trámite con pocas aproximaciones, el Canalla prevaleció como el más claro a la hora de intentar jugar, logrando destrabar el marcador en la última del primer tiempo: Gastón Ávila se encontró con un rebote dentro del área y sacó un potente disparo para convertir el 1-0.

GOLAZO DE ÁVILA PARA EL 1-0 DE CENTRAL



El defensor capturó un rebote y la agarró de volea para abrir el marcador ante Newell’s.



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En el complemento, el equipo local se replegó unos metros a cuidar el resultado, procurando atacar de contra ante algún posible descuido de su rival, que poco pudo hacer para generar juego asociado y chances de peligro en campo rival.

Cuando el Canalla se encaminaba a una nueva victoria, Newell’s convirtió el empate en el tiempo de descuento. Ignacio Colo Ramírez habilitó a Matías Cóccaro, quien definió de primera para estampar el 1-1 ante la salida de Jeremías Ledesma. Pero Falcón Pérez, árbitro del encuentro, anuló la conversión en un principio por un presunto fuera de juego, aunque esto fue desestimado tras la revisión del VAR.

EMPATE AGÓNICO DE CÓCCARO ANTE CENTRAL



El delantero de Newell’s se encontraba habilitado y empató el encuentro sobre el final ante Central.



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Con el empate, Newell’s logró cortar una racha de seis victorias al hilo de Rosario Central, que mantiene una diferencia de 22 duelos a favor en el clásico: se impuso en 99 oportunidades, contra las 77 de la Lepra y los 104 empates.

Rosario Central quedó sexto en la zona B con 12 unidades, mientras que Newell’s escaló a la quinta posición del grupo A con la misma cantidad de puntos. En la Tabla Anual, el Canalla está sexto con 40 en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. El equipo de Kudelka marcha 22° con 27.

En la próxima fecha, la Academia rosarina visitará a Tigre el domingo 13 de septiembre desde las 14:45. Del otro lado, la Lepra recibirá en el Coloso del Parque a Vélez el viernes 11 a las 17:00.