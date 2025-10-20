A copar el Ruca Che: Independiente y Biguá tienen jornada doble por la Liga Nacional de básquet

Las Bigualas y las Rojas vuelven al Ruca Che para jugar dos partidos vitales ante Obras y Berazategui. (Archivo Matías Subat)

Biguá e Independiente están metidas de lleno en la Liga Nacional Femenina de básquet y entre el martes 21 y el miercoles 22 de octubre vivirán dos jornadas a pleno en el estadio Ruca Che. Con el recuerdo del debut todavía fresco y la victoria de las Bigualas en un partidazo, volverán a tener acción y será por partida doble, ante dos potencias que se han repartido varios títulos en los últimos tiempos: Berazategui y Obras Sanitarias.

Biguá perdió por dos puntos ante Berazategui y quiere revancha. (LNB)

Las entradas se venden de manera anticipada en las sedes de los dos clubes neuquinos y tienen un costo de 10.000 pesos, por jornada. Si se sacan en el estadio Ruca Che, sube a 15.000.

Luego de ese arranque con el duelo local, los dos equipos estuvieron de gira. Biguá sumó tres caídas, mientras que Independiente logró su primera victoria, ante Lanús, y cayó en otros cuatro partidos. Por eso, se mantienen en el fondo de las posiciones de la Conferencia Sur y necesitan triunfos para acomodarse en la liga y también para levantar el ánimo en este histórico doble debut en la elite.

La imagen de la primera victoria de las Rojas en la Liga Nacional, ante Lanús en el Rotili. (LNB)

El programa de partidos

Martes 21 de octubre, a las 18:30, Independiente vs. Obras Sanitarias

Martes 21 de octubre, a las 21:00, Biguá vs. Berazategui

Miércoles 22 de octubre, a las 18:30, Biguá vs. Obras Sanitarias

Miércoles 22 de octubre, a las 21:00, Independiente vs. Berazategui

Tacheras con caras conocidas

En el duelo que abrirá la programación se verán las caras las Rojas y las Tacheras, que llegan con caras conocidas a la capital provincial: Natassja Kolff, que el año pasado fue campeona del Federal con Independiente, y Julia Bosque, que jugo Liga Nacional para Pacífico en la 22/23. Las de Marcelo Remolina tratarán de dar el golpe, siempre apoyadas en los que puedan generar desde el perímetro Laila Raviolo y Julieta Tell, sus máximas exponentes.

Naty Kolff, campeona de la Liga Federal con las Rojas, está en Obras. (LNB)

Luego se verán las caras Biguá y Berazategui. Jugaron el viernes, las bonerenses ganaron con lo justo (57-55) y por eso las dirigidas por Rubén Jaime quieren rápida revancha. Las Agustinas, García y Jourdheuil, son las piezas claves de un equipo que necesita volver a la victoria. Enfrente, estarán Luz Andujar, Sofía Acevedo y compañía, siempre bajo el mando de Gonzalo Gómez.