A copar el Ruca Che: Independiente y Biguá tienen jornada doble por la Liga Nacional de básquet
Los equipos de Neuquén esperan por Obras Sanitarias y Berazategui, dos potencias de la categoría. La acción arranca el martes a las 18:30 en el gigante del barrio San Lorenzo.
Biguá e Independiente están metidas de lleno en la Liga Nacional Femenina de básquet y entre el martes 21 y el miercoles 22 de octubre vivirán dos jornadas a pleno en el estadio Ruca Che. Con el recuerdo del debut todavía fresco y la victoria de las Bigualas en un partidazo, volverán a tener acción y será por partida doble, ante dos potencias que se han repartido varios títulos en los últimos tiempos: Berazategui y Obras Sanitarias.
Las entradas se venden de manera anticipada en las sedes de los dos clubes neuquinos y tienen un costo de 10.000 pesos, por jornada. Si se sacan en el estadio Ruca Che, sube a 15.000.
Luego de ese arranque con el duelo local, los dos equipos estuvieron de gira. Biguá sumó tres caídas, mientras que Independiente logró su primera victoria, ante Lanús, y cayó en otros cuatro partidos. Por eso, se mantienen en el fondo de las posiciones de la Conferencia Sur y necesitan triunfos para acomodarse en la liga y también para levantar el ánimo en este histórico doble debut en la elite.
El programa de partidos
Martes 21 de octubre, a las 18:30, Independiente vs. Obras Sanitarias
Martes 21 de octubre, a las 21:00, Biguá vs. Berazategui
Miércoles 22 de octubre, a las 18:30, Biguá vs. Obras Sanitarias
Miércoles 22 de octubre, a las 21:00, Independiente vs. Berazategui
Tacheras con caras conocidas
En el duelo que abrirá la programación se verán las caras las Rojas y las Tacheras, que llegan con caras conocidas a la capital provincial: Natassja Kolff, que el año pasado fue campeona del Federal con Independiente, y Julia Bosque, que jugo Liga Nacional para Pacífico en la 22/23. Las de Marcelo Remolina tratarán de dar el golpe, siempre apoyadas en los que puedan generar desde el perímetro Laila Raviolo y Julieta Tell, sus máximas exponentes.
Luego se verán las caras Biguá y Berazategui. Jugaron el viernes, las bonerenses ganaron con lo justo (57-55) y por eso las dirigidas por Rubén Jaime quieren rápida revancha. Las Agustinas, García y Jourdheuil, son las piezas claves de un equipo que necesita volver a la victoria. Enfrente, estarán Luz Andujar, Sofía Acevedo y compañía, siempre bajo el mando de Gonzalo Gómez.
Comentarios