A la espera de Chiqui Tapia, se define la Copa Argentina de Futsal en Bariloche

A la espera de la llegada de Claudio «Chiqui» Tapia, se puso en marcha este jueves la definición de la Copa Argentina de Futsal en Bariloche tanto en la rama masculina como en la femenina. La competencia se extenderá hasta el sábado en el Gimnasio Municipal 3 y reunirá a los mejores ocho equipos del país, cuatro por cada rama.

La actividad arrancó a las 14.30 con el acto oficial de inauguración del torneo, mientras que a las 15 la acción pasó a la cancha con la primera de las semifinales del torneo de varones entre 17 de Agosto y La Quema de San Luis.

Durante la presentación estuvo la gobernadora Arabela Carreras quien resaltó la tarea conjunta con la AFA para recibir la definición de la Copa Argentina en Bariloche. Además, anunció que se envió el proyecto de ley para poder declarar a San Carlos de Bariloche como Capital Nacional de Futsal.

Estas finales, se desarrollan a pocos días de presentarse el proyecto de Microestadio en la ciudad y, sobre esto, la Gobernadora afirmó: “Estamos esperando la llegada de Claudio Tapia, el presidente de AFA, para presentarle el proyecto y que nos ayude a buscar el financiamiento necesario, creemos que será la infraestructura perfecta para este deporte, y otros como gimnasia artística, vóley, básquet y otros deportes; inclusive servirá para recitales ya que albergará unas 10.000 personas de capacidad”.

Según pudo saber RÍO NEGRO está previsto que Chiqui Tapia llegue a la ciudad este viernes y brindará una conferencia de prensa junto a la gobernadora en el hotel Llao Llao.

Hoy van las semifinales, el sábado habrá campeones

17 de Agosto vs. La Quema de San Luis será el primer partido de hoy, a las 15, por una de las semifinales masculinas. A las 17 jugarán Yunke FC (San Luis) vs. All Boys (femenina); a las 19, San Lorenzo vs. La Esperanza (Bahía Blanca) (masculina); y a las 21, Luna Park vs. San Lorenzo.

El viernes habrá descanso y el sábado se disputarán los duelos por el último lugar del podio y las finales, con este cronograma: 14, tercer puesto femenino; 16, tercer puesto masculino; 18, final femenina; 20, final masculina.

Antecedentes de la Copa Argentina de futsal

La Copa Argentina de futsal tuvo su primera edición en 2015, sólo para varones y el campeón fue Alvear. Después llegaron las conquistas de River (2016 y 2017), San Lorenzo (2018), Ferro (2019) y San Lorenzo (2022). La copa femenina arrancó en 2017 y festejó Pacífico. Más tarde llegaron las vueltas olímpicas de San Lorenzo, Ferro y Sporttivo Barracas, el club que preside Chiqui Tapia.