Se terminó la ilusión de Boca: Paulo Dybala seguirá en Roma hasta 2028

La ilusión de Boca Juniors por incorporar a Paulo Dybala deberá esperar. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme mantenía un pequeña esperanza de convencer al delantero, sin embargo, desde Italia aseguran que la Joya tiene todo acordado para renovar su contrato con Roma por dos temporadas más.

Según informó TyC Sports, uno de los últimos intentos del Xeneize para seducir al cordobés fue encabezado por Rodolfo Arruabarrena, quien mantuvo una extensa conversación con el futbolista para contarle los detalles del proyecto deportivo y el rol que tendría dentro del equipo. Sin embargo, el diálogo, que se dio en muy buenos términos, no modificó la postura del atacante, que quedó libre el 1 de julio.

A la espera del cierre del balance financiero, Roma ya tiene preparada toda la documentación para asegurar la continuidad de una de sus principales figuras. Muy identificado con el club y con el respaldo de los hinchas, Dybala será una pieza clave para el equipo de Gian Piero Gasperini en el regreso a la Champions League.

En Italia, además de celebrar su continuidad, destacan el esfuerzo del delantero, que aceptó una importante rebaja salarial para permanecer en la capital. Con 32 años, firmará un vínculo hasta 2028, por lo que cualquier posibilidad de verlo con la camiseta de Boca quedará, al menos por ahora, en suspenso.

El interés del club de la Ribera por Dybala no es nuevo. Desde hace más de un año, Juan Román Riquelme encabezó un operativoque también incluyó llamados de su amigo y excompañero Leandro Paredes. Sin embargo, en las últimas semanas los contactos se enfriaron, conscientes de que la prioridad del futbolista siempre fue continuar compitiendo en la élite del fútbol europeo.

Con información de TyC Sports