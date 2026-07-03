A qué hora juega la Selección Argentina por los 16avos del Mundial 2026, TV y el cronograma completo del viernes 3 de julio

Se terminó el margen de error para los campeones del mundo. La Selección Argentina dejó atrás la fase de grupos perfecta y se enfoca de lleno en su primera gran aduana de eliminación directa en el Mundial 2026. El combinado dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, un escenario que promete un marco totalmente albiceleste.

La Selección llega blindada y con el ánimo por las nubes tras cosechar puntaje ideal en el Grupo J, donde despachó en fila a Argelia, Austria y Jordania con un alto vuelo futbolístico. Sin embargo, Scaloni sabe que en esta instancia los descuidos se pagan con la vuelta a casa. Por eso, tras rotar nombres en el cierre de la primera ronda, el DT planea devolverle la titularidad a su base histórica para desactivar cualquier intento de batacazo africano.

Agenda confirmada: el cronograma de este viernes 3 de julio

La acción de los dieciseisavos de final no da tregua y ofrecerá tres encuentros de altísimo voltaje en distintas sedes norteamericanas. Agendá los horarios oficiales adaptados a nuestro país:

15:00 horas: Australia vs. Egipto (Dallas Stadium). Un choque de estilos que abrirá la jornada y del cual saldrá el potencial rival de Argentina en la próxima instancia.

vs. (Dallas Stadium). Un choque de estilos que abrirá la jornada y del cual saldrá el potencial rival de Argentina en la próxima instancia. 19:00 horas: Argentina vs. Cabo Verde (Hard Rock Stadium, Miami). El partido que paraliza al país. El formato es implacable: si hay paridad en los 90 minutos, habrá prórroga de dos tiempos de 15 minutos y, de persistir el empate, penales.

vs. (Hard Rock Stadium, Miami). El partido que paraliza al país. El formato es implacable: si hay paridad en los 90 minutos, habrá prórroga de dos tiempos de 15 minutos y, de persistir el empate, penales. 22:30 horas: Colombia vs. Ghana (Kansas City Stadium). Los dirigidos por Néstor Lorenzo cierran la jornada bajo una estricta alerta por calor extremo en la ciudad sede.

Dónde ver los partidos en vivo por televisión y streaming

La cobertura para el territorio nacional está completamente garantizada en la grilla de canales a través de opciones abiertas y plataformas digitales:

Televisión paga y aire: Los partidos se podrán seguir en directo por las pantallas de TyC Sports , Telefe y DSports (DirecTV).

Los partidos se podrán seguir en directo por las pantallas de , y (DirecTV). Streaming online: Para quienes prefieran seguirlo desde el celular, tablet o Smart TV, las transmisiones oficiales estarán disponibles en las aplicaciones DGO, TyC Sports Play y Mi Telefe.

El rival: ¿Quién es Cabo Verde, la cenicienta del torneo?

El seleccionado africano se convirtió en la máxima sorpresa en lo que va de la cita mundialista. En lo que significa su debut absoluto en las Copas del Mundo, el combinado insular clasificó de forma histórica e invicta tras quedarse con el segundo puesto del Grupo H, plantándose de igual a igual frente a rivales de enorme tradición.

Si la Scaloneta logra sortear con éxito este cruce definitivo, sacará pasaje directo a los octavos de final, donde se medirá con el ganador del partido de primer turno entre australianos y egipcios el próximo martes 7 de julio en la ciudad de Atlanta.