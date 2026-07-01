A qué hora juegan Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos: el cronograma del Mundial 2026 este miércoles 1 de julio, TV y grilla completa

El cuadro de los octavos de final empieza a tomar forma y la tensión es absoluta. El Mundial 2026 abre una nueva jornada de dieciseisavos de final tras una noche histórica: México venció 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, rompiendo el maleficio y alcanzando el ansiado «quinto partido» por primera vez en 40 años.

Este miércoles 1 de julio, tres nuevos pasajes estarán en disputa con gigantes europeos y el anfitrión saliendo a la cancha. El formato es implacable: si hay empate en los 90 minutos reglamentarios, se jugará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos; de persistir la igualdad, todo se definirá desde el punto penal.

La agenda del miércoles: horarios confirmados para Argentina

La acción se repartirá a lo largo de todo el día con propuestas de alto vuelo futbolístico. Agendá los horarios oficiales para seguir la Copa:

13:00 horas: Inglaterra vs. RD Congo (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). El ganador de este cruce será el rival de México en octavos.

vs. (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). El ganador de este cruce será el rival de México en octavos. 17:00 hours: Bélgica vs. Senegal (Lumen Field, Seattle).

vs. (Lumen Field, Seattle). 21:00 horas: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (Levi’s Stadium, Santa Clara).

La trastienda de la Scaloneta: armado del equipo y mudanza a Miami

Mientras la pelota rueda, la Selección Argentina afronta un miércoles clave de planificación logística y táctica. El plantel dirigido por Lionel Scaloni realizará su último entrenamiento en Kansas para luego armar las valijas y emprender el vuelo rumbo a Miami, la sede del cruce definitivo de este viernes frente a Cabo Verde.

Scaloni empieza a delinear el once titular tras la rotación de la última fecha y busca recuperar la base histórica para evitar sorpresas ante la revelación africana. En paralelo, la delegación de Colombia, comandada por Néstor Lorenzo, ultima detalles en Kansas para su duelo ante Ghana, bajo una estricta alerta por calor extremo que encendió las alarmas médicas del cuerpo técnico de cara al viernes.

¿Dónde ver los partidos en vivo por televisión y streaming?

La oferta de pantallas en Argentina es total para este miércoles, combinando aire, cableoperadores tradicionales y plataformas online digitales:

Televisión Abierta y Cable:

TyC Sports: Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow; 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV; 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro.

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow; 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV; 106 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro. TV Pública: Canales 11 de Flow; 121 (SD) y 1121 (HD) de DirecTV; 8 de Telecentro.

Canales 11 de Flow; 121 (SD) y 1121 (HD) de DirecTV; 8 de Telecentro. Telefe: Canal 10 de Flow; 123 de DirecTV; 10 en Telecentro.

Canal 10 de Flow; 123 de DirecTV; 10 en Telecentro. DSports (DirecTV): Señales DSports (610/1610), DSports 2 (612/1612) y DSports+ (613/1613).

Streaming Online (Celulares, Tablets y Smart TV):