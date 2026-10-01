Pensiones ANSES octubre 2026: calendario de cobro para PNC y PUAM con bono de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó el calendario oficial de pensiones correspondiente a octubre 2026, combinando la suba técnica del 1,66% de la Resolución 284/2026 con el pago del bono previsional extraordinario de $70.000 oficializado mediante el Decreto 1108/2026.

A diferencia del régimen general de jubilaciones, las transferencias de las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) presentan una dinámica operativa acelerada, concentrando sus pagos en una semana clave que iniciará el jueves 8 de octubre 2026, atravesará la pausa bancaria del fin de semana largo y liquidará los haberes consolidados que arrancan en $375.023,96 para invalidez y vejez, trepan a $418.598,80 en la PUAM y alcanzan los $505.748,51 para madres de siete hijos y pensiones derivadas del haber mínimo.

ANSES: Pensiones No Contributivas calendario octubre 2026

Para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral, vejez o madres de siete hijos, ANSES agrupó dos terminaciones de Documento Nacional de Identidad (DNI) por jornada operativa:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre 2026.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre 2026.

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre 2026, tras la pausa bancaria por el feriado nacional trasladable.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre 2026.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre 2026.

Asignaciones familiares vinculadas: los titulares de PNC por discapacidad que perciben asignación familiar por hijo cobran el importe consolidado el jueves 8 de octubre 2026, sin importar el número de documento.

ANSES: fechas de pago PUAM y pensiones en octubre de 2026

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y quienes perciben pensiones contributivas por fallecimiento, siguen el cronograma general del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA):

Pensiones que no superan el haber mínimo ($505.748,51 con bono): DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre 2026. DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre 2026. DNI terminados en 2: martes 13 de octubre 2026. DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre 2026. DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre 2026. DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre 2026. DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre 2026. DNI terminados en 7: martes 20 de octubre 2026. DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre 2026. DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre 2026.

($505.748,51 con bono): Pensiones contributivas superiores al haber mínimo: se liquidarán a razón de dos terminaciones diarias entre el viernes 23 de octubre 2026 (DNI 0 y 1) y el jueves 29 de octubre 2026 (DNI 8 y 9).

Pensiones ANSES: ¿cuánto cobro en octubre 2026?