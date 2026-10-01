Bóvedas, cajas fuertes y documentos: las imágenes de los allanamientos a Cristina en Santa Cruz

En una nueva audiencia del juicio por la causa Cuadernos, la Justicia difundió imágenes inéditas de los allanamientos realizados en 2018 a propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner en Río Gallegos y El Calafate, Santa Cruz.

🔹 La bóveda de Cristina Kirchner en el calafate: en pleno juicio de la causa cuadernos, difunden imágenes inéditas del allanamiento realizado en 2018.



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Cuadernos: difundieron nuevas imágenes de los allanamientos a Cristina

Las fotografías y videos fueron presentados por el Ministerio Público Fiscal durante la declaración testimonial del excomisario de la Policía Federal Adrián Lotocki, quien estuvo a cargo de los operativos realizados en agosto de ese año.

Lotocki comenzó su relato con el procedimiento en la vivienda de Río Gallegos, que describió como un inmueble “amplio”, de dos pisos, con varios ambientes y un jardín. Según explicó, los efectivos fueron recibidos por un abogado, una mujer que aparentaba ser la casera y otro hombre.

Durante la audiencia se exhibieron imágenes de una sala con estantes donde había distintos elementos, entre ellos valijas, además de un escritorio ubicado en el centro. También se mostraron dos cajas fuertes abiertas: una estaba vacía y se encontraba sobre un estante, encima de un perchero con prendas; la otra, ubicada a nivel del piso, contenía libros y cuadernos.

Luego, el excomisario se refirió al operativo en El Calafate. El inmueble tenía tres plantas, un subsuelo y numerosos ambientes. Lotocki señaló que, por orden del entonces juez federal Claudio Bonadío, debían “revisar todo el lugar”.

Uno de los videos mostró una bóveda ubicada en la planta baja. Según el testigo, tenía una puerta “muy fuerte” y “muy gruesa”, que debió ser abierta por Gendarmería con herramientas especiales. En su interior encontraron biblioratos con documentación, bastones presidenciales y una carta de José de San Martín a Bernardo O’Higgins. “Se secuestró todo por orden del juzgado”, afirmó.

Las imágenes se suman a las difundidas en una audiencia anterior, correspondientes al allanamiento del departamento de la familia Kirchner en Retiro.

Con información de NA