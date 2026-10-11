Adiós a la Selección, pero no a los goles: Messi anotó un doblete y encara la recta final rumbo a los 1.000

Tras la emotiva noche en el estadio Monumental, donde dijo adiós a la Selección Argentina, Lionel Messi regresó a Inter Miami y se despachó con un doblete en la goleada por 4-0 sobre DC United. El encuentro por la MLS se disputó en el Nu Stadium de Florida, donde el 10 aumentó su diferencia como el máximo goleador del certamen.

Ya con el marcador 2-0 en favor de Las Garzas, luego del doblete en el primer tiempo por parte de su amigo y socio Luis Suárez, en el complemento llegó el turno de La Pulga. El tercero llegó por un centro del Pistolero y sirvió para la liquidar la historia.

Lucho hizo un doblete en el primer tiempo y asistió a Messi en el tercero. Letales. (AP)

Solo trece minutos más tarde, el astro rosarino hizo una demostración de su enorme clase y a pura gambeta irrumpió en el área de la escuadra capitalina para quedar mano a mano con el arquero Sean Johnson, a quien venció con gran facilidad para decretar el cuarto gol de Inter Miami.

Con estos dos goles, Messi suma 23 goles en la temporada de la liga norteamericana y aumentó su diferencia sobre su más cercano perseguidor a cuatro goles respecto de la línea de Petar Musa, de Dallas FC.

Además del 10, en el equipo del Kily González fueron titulares Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján y Germán Berterame, quien compartió la delantera con Messi y Suárez. No ingresó el roquense Facundo Mura. Con esta victoria, Las Garzas suman 49 y marchan terceras, detrás del solitario líder Nashville SC (63) y cerca de Vancouver Whitecaps (51).

Messi, siempre rodeado, siempre imparable. El 10 tuvo otra gran noche en Miami. (AFP)

Cómo está la carrera hacia los 1000 goles

Con estos dos goles, Lionel Messi alcanzó los 934 gritos en su carrera profesional y sigue si marcha hacia los 1.000. En el medio está esa batalla mediática con Cristiano Ronaldo, quien suma 980. La diferencia es importante, pero está claro que La Pulga sabe de milagros y de récords.