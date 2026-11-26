La figura que todos esperaban confirmó su presencia en la despedida del Apache.

El “10” no podía faltar en la gran fiesta. La cuenta oficial que tiene a cargo la despedida oficial de Carlos Tévez confirmó este mediodía que Lionel Messi estará presente el próximo 20 de diciembre en La Bombonera para el partido homenaje que cerrará la brillante carrera futbolística del Apache.

“¡Leo Messi, la Bombonera te espera!”, fue el mensaje que publicó la cuenta de Tevez y de la organización del evento en las redes sociales. De esta manera, la gran figura del fútbol mundial se sumará al último baile de Carlitos, en una noche que reunirá a las principales figuras de su carrera.

Tévez y Messi compartieron muchos años de Selección Argentina, destacándose los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, además de las Copas Américas de 2007 y 2011. Si bien se habló de cierta fricción en la relación entre ambos, desde 2015 es de público conocimiento que mantienen un gran vínculo.

El anuncio que confirma al Astro también repasó los principales logros de Messi con la Selección, entre ellos las conquistas de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, destacó sus ocho Balones de Oro y su recorrido por Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami.

El reencuentro de Messi y Tevez en la Bombonera

El rosarino y el Apache volverán a encontrarse en una cancha, esta vez para homenajear al exdelantero de Boca, Manchester United, Manchester City y Juventus, entre otros clubes. El último cruce oficial entre ambos data de la final de la Champions League 2014/2015 entre Barcelona y Juventus.

Tevez había adelantado la presencia de Messi durante una charla con el exdefensor inglés Rio Ferdinand, a fines de octubre. “Messi va a jugar y Riquelme también”, había asegurado. Ahora, la organización hizo oficial la participación del capitán argentino.

El partido homenaje se disputará el domingo 20 de diciembre en la Bombonera, con transmisión de ESPN. La despedida llevará el nombre “El Último Baile” y tendrá como protagonistas a futbolistas que compartieron equipo con el Apache a lo largo de su trayectoria.

Entre los nombres que ya fueron anunciados o que Tevez mencionó aparecen Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Sergio Agüero, Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Arturo Vidal, Patrice Evra y Rio Ferdinand. La lista de invitados todavía puede sumar nuevas figuras, entre ellas, Cristiano Ronaldo, quien también fue participado.