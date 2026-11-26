La yerba mate no solo es protagonista de una de las infusiones más populares de la Argentina, sino que también puede convertirse en un ingrediente novedoso para la pastelería.

Una buena manera de incorporarla es mediante estos muffins marmolados de vainilla, que se destacan por su particular tonalidad verdosa, su sabor delicado y su cobertura crocante.

La propuesta, compartida por CUKit y difundida en el blog de Yerba Mate Romance, rinde nueve unidades y es ideal para disfrutar en el desayuno o la merienda.

Muffins marmolados de vainilla y yerba mate: los ingredientes

200 gramos de harina 0000.

100 gramos de manteca blanda.

120 mililitros de leche.

150 gramos de azúcar.

2 huevos.

2 cucharaditas de polvo de hornear.

1 cucharada de esencia de vainilla.

30 gramos de yerba mate.

Para la cobertura crocante o crumble:

20 gramos de harina.

20 gramos de azúcar.

20 gramos de manteca fría.

Cómo preparar los muffins marmolados de yerba mate

Batir la manteca con el azúcar hasta conseguir una consistencia cremosa. Incorporar los huevos y la vainilla. Añadir la harina tamizada con el polvo de hornear, alternando con la leche. Repartir la preparación en dos recipientes. Triturar la yerba mate, tamizarla y añadirla a una de las mezclas. Distribuir ambas preparaciones en los pirotines, alternando los colores. Preparar la cobertura uniendo la manteca fría, el azúcar y la harina hasta formar pequeñas migas. Esparcir el crumble sobre los muffins y cocinar a 180 °C durante 20 minutos. Retirar del horno y dejar enfriar.

El secreto para conseguir un marmolado perfecto

La clave está en alternar pequeñas porciones de ambas preparaciones sin mezclarlas demasiado. De esta manera, los muffins conservarán sus vetas de vainilla y yerba mate.

Además, se puede aprovechar el polvo fino de la yerba que suele quedar en el fondo del paquete.

El resultado es una preparación diferente, aromática y con una irresistible combinación de texturas, ideal para acompañar una ronda de mates.