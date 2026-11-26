La documentación de la transacción fue presentada ante la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de ese país. Foto: gentileza.

La empresa argentina 360Energy obtuvo R$ 255 millones (el equivalente a US$ 44 millones) en el mercado de capitales brasileño para financiar parcialmente el desarrollo de cuatro parques solares destinados a abastecer de energía renovable a instalaciones industriales del grupo automotriz Stellantis, en Brasil.

La operación se concretó mediante la emisión de títulos de deuda de infraestructura, denominados debêntures en el mercado brasileño, y fue liderada por Banco Santander Brasil. La documentación de la transacción fue presentada ante la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de ese país.

El financiamiento se estructuró bajo la modalidad de project finance, por la cual el repago de la deuda se respalda principalmente en los flujos de caja futuros que generen los propios proyectos, sustentados a su vez en contratos de suministro energético de largo plazo.

Los recursos permitirán cubrir una parte de una inversión total superior a los R$ 330 millones destinada a los cuatro desarrollos. Este financiamiento representa el 77,2% del desembolso previsto, mientras que los R$ 75 millones restantes serán aportados mediante capital propio.

Cuatro parques solares para abastecer a Stellantis

Los proyectos suman una potencia instalada conjunta de 93,1 megavatios (MW) y están vinculados al abastecimiento energético de tres complejos industriales de Stellantis, donde se fabrican vehículos de las marcas Fiat, Jeep, Peugeot y Citroën.

La cartera está integrada por cuatro parques distribuidos en distintos estados brasileños:

360E Porto Real: 13,4 MW, ubicado en Río de Janeiro y en operación comercial desde octubre de 2026.

13,4 MW, ubicado en Río de Janeiro y en operación comercial desde octubre de 2026. 360E Goiana I: 55,5 MW, en Pernambuco. Es el desarrollo de mayor escala de 360Energy en Brasil.

55,5 MW, en Pernambuco. Es el desarrollo de mayor escala de 360Energy en Brasil. 360E Goiana II: 6,2 MW, también en Pernambuco.

6,2 MW, también en Pernambuco. 360E Betim: 18 MW, en Minas Gerais.

En conjunto, las instalaciones tendrán una generación anual estimada de 187,5 gigavatios hora (GWh). Según las proyecciones de la compañía, esa producción permitirá evitar la emisión de unas 77.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por año.

Durante el pico de construcción, las obras involucrarán a más de 740 trabajadores directos e indirectos, con participación de mano de obra local en las regiones donde se desarrollan.

Un modelo de autogeneración dentro de las plantas industriales

Uno de los aspectos destacados de la operación es el esquema de abastecimiento elegido, ya que los parques se desarrollan bajo un modelo de autogeneración denominado inside the fence. Esta medida consiste en instalar las fuentes de generación dentro de las propias instalaciones del consumidor de energía.

El diseño combina distintas soluciones fotovoltaicas: seguidores solares móviles en terrenos disponibles, paneles sobre los techos de las naves industriales y estructuras tipo marquesina en los estacionamientos de vehículos.

La modalidad se integra al modelo de negocios Energy as a Service (energía como servicio), mediante el cual 360Energy se encarga del diseño, desarrollo, construcción y operación de los activos solares. De esta manera, el cliente industrial accede a energía renovable sin tener que afrontar directamente la inversión inicial ni asumir los riesgos asociados a la operación de las instalaciones.

El esquema también busca reducir la exposición al curtailment, es decir, los recortes de generación renovable provocados por restricciones en las redes eléctricas. Al producir la energía en el mismo predio donde se consume, los proyectos disminuyen su dependencia de la capacidad de transporte y conexión al sistema.