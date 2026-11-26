El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia anunció este jueves que regresará a Venezuela al cabo de más de dos años de exilio en España, luego de las presidenciales de 2024 en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador en medio de denuncias de fraude.

González Urrutia se fue del país en septiembre de 2024, tras ser el abanderado de la oposición en las elecciones con el respaldo de la líder política y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, inhabilitada para participar como candidata.

González Urrutia y su rol en la política de Venezuela

La oposición reivindicó la victoria de González Urrutia en julio de 2024 y publicó los resultados de la gran mayoría de las mesas electorales con cifras abrumadoras a favor de su candidato.

El Consejo Nacional Electoral nunca publicó los resultados detallados, al alegar un ataque informático.

En su regreso, González Urrutia se sumará junto a Machado a una peregrinación convocada por la Iglesia católica para el 5 de diciembre en Guanare, estado Portuguesa, a 500 kilómetros de Caracas.

«Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar?», dijo González en un mensaje en X.

«Después de tanto tiempo fuera de casa me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes», agregó, sin indicar una fecha precisa para su retorno.

Varios dirigentes opositores se exiliaron luego de las presidenciales, ante una ola de represión con cientos de detenidos.

En un evento con estudiantes universitarios el miércoles, Machado había adelantado el regreso a Venezuela de González Urrutia a quien calificó como «un hombre noble y valiente que recibió el mandato» del pueblo.

Machado, quien se encontraba también exiliada, regresó en octubre a su país desde Panamá.

El regreso de dirigentes políticos ocurre luego de la captura de Maduro en enero por fuerzas estadounidenses y tras una mesa de negociaciones entre un sector de la oposición y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, auspiciado por Washington.

Estos diálogos con miras a una transición democrática arrancaron en agosto y han abordado la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral para la convocatoria de elecciones que la oposición espera se celebren en 2027.