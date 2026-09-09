Imputaron a un preso del Penal N° 4 de Roca por romper su celda y atacar a los celadores a sillazos

Un hombre que cumple condena por el delito de amenazas simples en el Establecimiento de Ejecución Penal N° 4 —conocido como “ex Maruchito”— sumó una nueva causa judicial. Durante una audiencia realizada hoy, la fiscal del caso Julieta Villa le formuló cargos por los delitos de daño agravado en concurso real con atentado a la autoridad.

Según la acusación fiscal, el hecho investigado ocurrió el pasado 9 de abril, alrededor de las 15:40, en la dependencia carcelaria ubicada en Alfredo Palacios N° 276.

Golpes de rejas, destrozos y agresiones a celadores

De acuerdo con el relato presentado por la representante del Ministerio Público Fiscal, el episodio se desencadenó cuando los guardias de servicio escucharon ruidos fuertes y reiterados golpes de rejas. Al dirigirse al pasillo principal, observaron al imputado gritando desde su celda en el pabellón central en estado de alteración.

Según expuso la fiscalía, mediante patadas reiteradas, el interno logró forzar la puerta de su alojamiento hasta descalzar las bisagras y provocar la caída completa de la estructura.

Tras salir de su celda, avanzó hacia la reja de primera contención que da acceso a la salida del predio y arrojó sillas de madera/metal contra el personal penitenciario, dañando a su paso las bisagras y el pestillo de seguridad del sector.

Los agentes lograron contener al agresor y trasladarlo de urgencia a la sala de abogados, debido a que su celda original había quedado totalmente inhabilitada por los destrozos.

Evidencias y resolución judicial

Para sostener la acusación, la fiscalía presentó el acta de procedimiento de la unidad, los testimonios de los celadores intervinientes, la denuncia formal del director del establecimiento, junto con el informe pericial y el material fotográfico elaborado por el Gabinete de Criminalística.

Pese a que el defensor particular del imputado se opuso a la formulación de cargos y a la medida cautelar requerida por la fiscalía, la jueza de Garantías Claudia Lemunao dio por formulados los cargos presentados. Asimismo, la magistrada dispuso un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.