Juicio contra un acusado de disparar a la policía: la Fiscalía pidió condena y la Defensa la absolución

Tras dos jornadas de debate oral y la declaración de más de una docena de testigos, concluyó este miércoles el juicio contra un hombre acusado de efectuar disparos al aire y atacar a tiros a efectivos policiales en el marco de una persecución. El tribunal colegiado integrado por los jueces Marcelo Alvarez, Marcelo Chironi e Ignacio Gandolfi resolverá la causa y dará a conocer su veredicto el próximo martes.

La posición fiscal: pericias balísticas y de odorología

Durante los alegatos de clausura, el equipo fiscal integrado por Paula de Luque y Pablo Peralta sostuvo que la prueba producida en el debate permitió acreditar la autoría del imputado y solicitó una condena por los delitos de portación ilegal de arma de guerra, abuso de armas y resistencia a la autoridad agravada.

La Fiscalía explicó que el procedimiento inició tras un alerta por detonaciones. Al llegar la comitiva policial, los agentes observaron a dos personas y, ante la voz de alto, ambas escaparon. Durante la huida, una de ellas disparó contra un agente ubicado a una distancia de entre 10 y 15 metros, quien reconoció al acusado.

Según detalló, en el lugar se recolectaron ocho vainas servidas calibre 9 milímetros disparadas por una misma arma. Esas evidencias se vincularon a un cargador y cartuchos hallados en una mochila arrojada cerca del departamento donde se atrincheró el imputado, elementos que dieron resultado positivo en un cotejo de odorología forense con tres canes entrenados.

Frente al resultado negativo de residuos de disparo en las manos del acusado, la fiscalía argumentó que transcurrieron 35 minutos entre la persecución y la detención. Los fiscales sostuvieron que los residuos son volátiles y que el acusado «tuvo la audacia necesaria para higienizarse antes de entregarse».

La postura de la Defensa Pública: pedido de absolución

A su turno, los defensores oficiales María Paz Alvarez y Adrián Zimmermann postularon la absolución de su asistido al considerar que no se alcanzó el grado de certeza necesario para dictar un veredicto condenatorio. La jornada concluyó con las palabras del imputado, quien reiteró su inocencia.

La defensa planteó que los policías ingresaron al procedimiento con datos previos sobre la identidad de una persona buscada, por lo que negaron que haya existido un reconocimiento inequívoco durante la persecución.

También remarcaron que la muestra de residuos de disparo dio resultado negativo dentro del plazo legal de toma y bajo custodia. Además, enfatizaron que el arma de fuego no fue hallada la noche del hecho ni en allanamientos posteriores, desestimando la hipótesis fiscal de que el imputado se hubiera lavado las manos.

Por último argumentaron que los objetos peritados fueron recolectados en una zona de alta circulación común, por lo cual dicha prueba indicial no resulta suficiente para sostener una atribución de autoría.



