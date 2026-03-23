La hoja de ruta de Lionel Scaloni: así será la semana de la Selección Argentina

Lionel Scaloni espera por la llegada de sus convocados para la fecha FIFA. (Foto: AFA)

La Selección Argentina ya tiene definido su cronograma de trabajo para la fecha FIFA en la que enfrentará a Mauritania y Zambia en el país. De cara a los compromisos y mientras espera por el arribo de sus convocados, Lionel Scaloni organizó una semana de prácticas para continuar la preparación rumbo al Mundial 2026.

Tras el arribo de Exequiel Palacios y Rodrigo De Paul al país, este lunes llegará la mayoría de los futbolistas que militan en el exterior. Sin embargo, el plantel tendrá el día libre.

Los entrenamientos comenzarán el martes por la tarde en el Predio Lionel Andrés Messi. Allí el seleccionado iniciará la preparación para los partidos de esta ventana internacional.

El miércoles el equipo continuará con los trabajos, aunque todavía no se confirmaron los horarios. La actividad seguirá el jueves. Ese día, además, Scaloni brindará una conferencia de prensa.

Esas dos jornadas serán las primeras en las que el entrenador tendrá a todo el plantel a disposición durante esta fecha FIFA. El viernes llegará el primer compromiso de la Albiceleste. Argentina enfrentará a Mauritania, que se ubica en el puesto 115 del ranking FIFA.

Cuánto salen las entradas para ver a la Selección Argentina en la Bombonera

Populares: $90.000 (menores hasta 10 años, $25.000)

$90.000 (menores hasta 10 años, $25.000) Platea Alta K: $150.000

$150.000 Platea Alta H-I-J-F-G: $200.000

$200.000 Platea Media C-D-M: $330.000

$330.000 Platea Media A-B y Platea Baja L: $350.000

$350.000 Platea Preferencial: $490.000

Los convocados por Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).



