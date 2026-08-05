PECOM consolidará el control del bloque El Corcobo tras un acuerdo entre San Benito Upstream e YPF

PECOM y San Benito Upstream pasarán a ser titulares de casi la totalidad del bloque y PECOM asumirá la operación.

PECOM avanzará en la consolidación del control del bloque El Corcobo luego de que San Benito Upstream, una compañía relacionada y bajo control común con la empresa, firmara un acuerdo con YPF para adquirir su participación en las áreas que integran el activo.

Una vez que se concrete la transacción y se obtengan las aprobaciones regulatorias correspondientes, PECOM y San Benito Upstream pasarán a ser titulares de casi la totalidad del bloque y PECOM asumirá la operación.

El acuerdo fue anunciado este miércoles 5 de agosto y representa un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de la compañía dentro del negocio de Exploración y Producción, con el objetivo de ampliar su presencia como operadora de activos convencionales en la Argentina.

La operación complementa el acuerdo con Pluspetrol

La adquisición de la participación de YPF se suma a la operación anunciada previamente para incorporar la participación de Pluspetrol en los mismos activos.

De esta manera, PECOM avanzará en la concentración de la propiedad y el control operativo del bloque El Corcobo, una zona que actualmente produce alrededor de 19.000 barriles de petróleo por día.

Ese volumen se incorporará a los aproximadamente 35.000 barriles diarios que la compañía ya opera en distintos activos del país.

Con la incorporación de la producción del bloque, PECOM alcanzaría un volumen operativo cercano a los 54.000 barriles diarios, sujeto a la finalización de las operaciones y al cumplimiento de las condiciones previstas.

Dónde se encuentra el bloque El Corcobo

El Corcobo está conformado por cuatro áreas ubicadas en las provincias de Mendoza y La Pampa.

En territorio mendocino incluye las áreas:

CNQ-7 Gobernador Ayala.

Jagüel Casa de Piedra.

Mientras que en La Pampa comprende:

Gobernador Ayala III.

CNQ-7A.

Los activos forman parte de la producción convencional de petróleo y cuentan con campos maduros que requieren estrategias específicas para sostener y mejorar los niveles de extracción.

El foco en la recuperación terciaria

Con esta operación, PECOM continúa consolidando su posicionamiento como uno de los principales operadores de petróleo convencional de la Argentina.

La empresa, perteneciente al grupo conformado por Rosario, Pilar y Luis Pérez Companc, cuenta con experiencia en la gestión de campos maduros y tiene un enfoque especial en la aplicación de técnicas de recuperación terciaria.

Estos métodos buscan incrementar la cantidad de petróleo que puede extraerse de yacimientos que ya atravesaron etapas avanzadas de producción. Para ello se utilizan diferentes tecnologías y procesos destinados a movilizar el crudo que permanece atrapado en las formaciones geológicas.

La incorporación del bloque El Corcobo permitirá ampliar la presencia de PECOM en el segmento convencional y sumar nuevos activos a su cartera de operación.

La operación todavía requiere aprobaciones

El cierre definitivo de la transacción está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de acuerdos, entre ellas las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Hasta que se completen esos pasos, la operación no estará formalmente perfeccionada.

Una vez obtenidas las autorizaciones, PECOM asumirá la operación del bloque y avanzará en la integración de los activos a su estructura de producción, en el marco de su estrategia de crecimiento en el sector petrolero argentino.