ANSES Pensión No Contributiva por Discapacidad: cuánto se cobra en noviembre 2026 con el aumento y el bono
ANSES confirmó las escalas de noviembre 2026 para la Pensión No Contributiva por Discapacidad, fijando el haber base en $310.910,92. Conocé el impacto del bono de $70.000, la pérdida real frente a la inflación y el debate de fondo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará a partir de noviembre 2026 una suba reglamentaria del 1,93% sobre la Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad, elevando el haber contributivo básico a $310.910,92, al tiempo que ratificó la prórroga del bono extraordinario de $70.000, el cual permanece sin alteraciones desde marzo 2024.
Este esquema de liquidación previsional, anclado rígidamente en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, consolida una mejora real en mano de $5.886,96 respecto del mes anterior, mientras el Senado de la Nación define el tratamiento de la prórroga de la Emergencia en Discapacidad para blindar los tratamientos en todo el país.
ANSES: escala de la Pensión No Contributiva por Discapacidad en noviembre 2026
El desglose analítico de los importes liquidados por el organismo previsional para el penúltimo mes del año expone las siguientes cifras oficiales:
- Haber previsional ordinario (70% de la mínima): con la movilidad del 1,93%, el sueldo base pasa de $305.023,96 a $310.910,92 mensuales.
- Refuerzo previsional extraordinario: el bono otorgado por el Poder Ejecutivo continúa congelado en $70.000, sin indexación inflacionaria.
- Total bruto liquidado: la suma consolidada que deposita ANSES en las cajas de ahorro alcanza los $380.910,92 brutos.
- Diferencia monetaria frente a octubre 2026: el incremento neto en el bolsillo de los beneficiarios respecto del ciclo previo ($375.023,96) es de $5.886,96.
- El efecto de la licuación porcentual: aunque la resolución oficial anuncia una movilidad del 1,93%, el impacto real sobre el dinero total que percibe la familia apenas representa un 1,57%, debido a que el bono congelado no acompaña la curva de precios.
Por qué las PNC de ANSES aumentan todos los meses: la fórmula y el haber mínimo
La determinación de los importes asistenciales responde a un engranaje administrativo directo con la pauta jubilatoria general:
- El anclaje mensual al IPC: a partir de la vigencia del Decreto 274/2024, las prestaciones de la seguridad social abandonaron el cómputo trimestral que promediaba la recaudación fiscal y los salarios (RIPTE), pasando a actualizarse todos los meses de acuerdo a la inflación que mide el INDEC con dos meses de rezago (tomando el dato de septiembre para liquidar noviembre 2026).
- El piso del 70% de la jubilación mínima: por mandato legal, la Pensión No Contributiva por Discapacidad equivale estrictamente al 70% del haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); al saltar la jubilación básica a $444.158,46, la pensión se reacomoda mecánicamente en los $310.910,92.
- El debate en el Congreso sobre la Ley de Emergencia: tras la media sanción en la Cámara de Diputados para prorrogar la Ley 27.793 hasta finales de 2027, el texto parlamentario ratifica este piso del 70% para evitar retrocesos normativos, aunque no crea incrementos por fuera de la movilidad ordinaria.
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