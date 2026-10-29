ANSES Pensión No Contributiva por Discapacidad: cuánto se cobra en noviembre 2026 con el aumento y el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará a partir de noviembre 2026 una suba reglamentaria del 1,93% sobre la Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad, elevando el haber contributivo básico a $310.910,92, al tiempo que ratificó la prórroga del bono extraordinario de $70.000, el cual permanece sin alteraciones desde marzo 2024.

Este esquema de liquidación previsional, anclado rígidamente en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, consolida una mejora real en mano de $5.886,96 respecto del mes anterior, mientras el Senado de la Nación define el tratamiento de la prórroga de la Emergencia en Discapacidad para blindar los tratamientos en todo el país.

ANSES: escala de la Pensión No Contributiva por Discapacidad en noviembre 2026

El desglose analítico de los importes liquidados por el organismo previsional para el penúltimo mes del año expone las siguientes cifras oficiales:

Haber previsional ordinario (70% de la mínima) : con la movilidad del 1,93%, el sueldo base pasa de $305.023,96 a $310.910,92 mensuales.

: con la movilidad del 1,93%, el sueldo base pasa de $305.023,96 a $310.910,92 mensuales. Refuerzo previsional extraordinario : el bono otorgado por el Poder Ejecutivo continúa congelado en $70.000, sin indexación inflacionaria.

: el bono otorgado por el Poder Ejecutivo continúa congelado en $70.000, sin indexación inflacionaria. Total bruto liquidado : la suma consolidada que deposita ANSES en las cajas de ahorro alcanza los $380.910,92 brutos.

: la suma consolidada que deposita en las cajas de ahorro alcanza los $380.910,92 brutos. Diferencia monetaria frente a octubre 2026 : el incremento neto en el bolsillo de los beneficiarios respecto del ciclo previo ($375.023,96) es de $5.886,96.

: el incremento neto en el bolsillo de los beneficiarios respecto del ciclo previo ($375.023,96) es de $5.886,96. El efecto de la licuación porcentual: aunque la resolución oficial anuncia una movilidad del 1,93%, el impacto real sobre el dinero total que percibe la familia apenas representa un 1,57%, debido a que el bono congelado no acompaña la curva de precios.

Por qué las PNC de ANSES aumentan todos los meses: la fórmula y el haber mínimo

La determinación de los importes asistenciales responde a un engranaje administrativo directo con la pauta jubilatoria general: