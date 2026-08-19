Alivio para Colapinto: Sainz renovó su contrato con Williams en la Fórmula 1

Este miércoles se despejó otra incógnita en la Fórmula 1. Luego de que Williams anunciara la continuidad de Alex Albon en la próxima temporada, la escudería británica confirmó la renovación de contrato de Carlos Sainz.

En un anuncio a través de sus redes sociales, Williams anunció un acuerdo multianual con el piloto de 31 años: «Carlos Sainz ha firmado un nuevo contrato plurianual, reafirmando su compromiso con nuestra ambición a largo plazo de competir en la parte delantera de la parrilla de F1. Más por venir. Más por lo que luchar».

El anuncio de Williams sobre la continuidad de Sainz.

El español remarcó su alegría por seguir en el equipo británico: «¡Me entusiasma anunciar que sigo formando parte de la familia del equipo Atlassian Williams F1! Tenemos lo necesario para lograr este cambio juntos. Mi compromiso es el mismo que desde el primer día: ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde, y espero crear muchos más recuerdos con el equipo».

Los principales diarios de España aseguran que este nuevo contrato rondaría los 30 millones de dólares, lo que convertiría a Sainz en uno de los pilotos mejores pagos de la parrilla. Williams apuesta fuerte en la máxima categoría, con el piloto español como la cara visible de un proyecto ambicioso que busca pelear los primeros puestos en las próximas temporadas.

Con esta confirmación, ya son 12 butacas las que quedan vacantes para la temporada 2027. Falta conocer los compañeros de Max Verstappen en Red Bull y Gasly en Alpine y las duplas de Mercedes, Aston Martin, Haas, Audi y Racing Bulls.

Franco Colapinto tiene un pequeño alivio con este anuncio. Según medios especializados de la Fórmula 1, Sainz tenía chances de seguir su carrera en Alpine si no firmaba su renovación en Williams. De esta forma, el argentino espera novedades sobre su continuidad o no en Alpine para la temporada 2027.