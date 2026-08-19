ChatGPT para adolescentes: cómo funciona la nueva experiencia de OpenAI y qué controles tendrán los padres

OpenAI reforzó a nivel global la experiencia de ChatGPT destinada a adolescentes, con nuevas protecciones diseñadas para adaptar el uso de la inteligencia artificial a los menores de 18 años. La propuesta mantiene las principales capacidades de ChatGPT, pero incorpora restricciones adicionales frente a contenidos sensibles y herramientas de control parental.

La compañía sostiene que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de apoyo para aprender, resolver problemas, desarrollar habilidades y explorar nuevas ideas, pero reconoce que el acceso de los adolescentes requiere medidas de seguridad específicas.

Según OpenAI, casi 9 de cada 10 adolescentes que utilizan ChatGPT recurren a la plataforma durante una semana para aprender, buscar información, desarrollar habilidades o mejorar su productividad.

Cómo funciona ChatGPT para adolescentes

La experiencia para adolescentes puede activarse cuando ChatGPT identifica que una cuenta probablemente pertenece a una persona menor de 18 años.

OpenAI viene implementando sistemas de estimación de edad para aplicar automáticamente las protecciones correspondientes. Si una persona mayor de 18 años es identificada incorrectamente como menor, puede recurrir a un proceso de verificación de edad.

En cambio, ChatGPT no está destinado a menores de 13 años. Para usuarios de entre 13 y 18 años, OpenAI establece que deben contar con el consentimiento de sus padres o tutores.

Qué contenidos limita ChatGPT en las cuentas de adolescentes

Una de las principales diferencias se encuentra en las salvaguardas adicionales frente a contenidos considerados sensibles o inapropiados para la edad.

La opción para reducir contenido sensible se encuentra activada de manera predeterminada en las cuentas que utilizan la experiencia para adolescentes.

Entre otros temas, ChatGPT puede responder con mayores restricciones ante violencia gráfica, desafíos virales que impliquen conductas riesgosas, determinados juegos de rol sexuales, románticos o violentos, estándares extremos de belleza, dietas poco saludables y otros contenidos sensibles.

OpenAI aclara que ninguna medida de seguridad es perfecta, pero el objetivo es reducir las posibilidades de que los adolescentes reciban respuestas inadecuadas para su edad.

Aprender con inteligencia artificial sin limitarse a obtener respuestas

El componente educativo es otro de los ejes de la propuesta.

La compañía sostiene que su intención es que los adolescentes puedan utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para participar activamente del aprendizaje y no simplemente como un sistema que resuelva las tareas por ellos.

ChatGPT cuenta con funciones orientadas al aprendizaje guiado que permiten trabajar un problema paso a paso, practicar conocimientos y profundizar conceptos.

Para OpenAI, la inteligencia artificial puede resultar especialmente útil en aquellos momentos fuera del aula en los que un estudiante no tiene inmediatamente disponible la ayuda de un docente u otra persona.

Controles parentales: qué pueden hacer los padres

La experiencia incorpora además controles parentales que permiten vincular la cuenta de un adolescente con la de su padre, madre o tutor.

Una vez vinculadas, los adultos responsables pueden administrar determinadas configuraciones de ChatGPT y establecer “horas de silencio”, una franja horaria durante la cual la cuenta del adolescente no puede utilizar la plataforma.

También pueden gestionar determinados ajustes relacionados con contenido sensible, memoria, funciones de voz y otras herramientas disponibles en ChatGPT.

¿Los padres pueden leer las conversaciones de sus hijos?

No.

OpenAI aclara específicamente que los controles parentales no permiten a los padres o tutores acceder ni monitorear en tiempo real las conversaciones de los adolescentes.

Sin embargo, existen determinadas situaciones de seguridad en las que el sistema puede enviar una notificación al adulto responsable vinculado.

Estas alertas están reservadas para circunstancias limitadas relacionadas con riesgos graves para la seguridad del adolescente.

Cuando se envía una notificación de este tipo, la compañía asegura que comparte únicamente la información necesaria para contribuir a proteger al joven, sin habilitar el acceso general a sus conversaciones.

Qué ocurre cuando el usuario cumple 18 años

Las protecciones específicas no son permanentes.

Cuando ChatGPT identifica que el titular de una cuenta alcanzó los 18 años, la cuenta puede pasar automáticamente a la experiencia para adultos.

En ese momento, las protecciones específicas para adolescentes se desactivan y el usuario obtiene control completo sobre las configuraciones disponibles para adultos.

Si existía una vinculación mediante controles parentales, esa conexión también finaliza.

OpenAI puede avisar previamente tanto al usuario como al padre, madre o tutor vinculado antes de realizar el cambio.

Una apuesta por el uso responsable de la inteligencia artificial

El lanzamiento se produce en un contexto de creciente debate sobre cómo utilizan los adolescentes la inteligencia artificial y qué medidas necesitan las plataformas para proteger a los usuarios más jóvenes.

OpenAI anunció recientemente, además, una colaboración con la American Psychological Association (APA) para incorporar conocimientos provenientes de la psicología al desarrollo responsable de sistemas de IA utilizados por jóvenes.

La compañía sostiene que impedir completamente el acceso de los adolescentes a estas herramientas podría dejarlos menos preparados para un futuro en el que la inteligencia artificial tendrá un papel cada vez mayor. La apuesta, en cambio, consiste en permitir su utilización incorporando protecciones específicas, herramientas educativas y participación de las familias.