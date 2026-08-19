¿Cómo cambia la Asignación Universal por Hijo en septiembre 2026? Montos y cobros actualizados

En el marco del esquema de movilidad mensual regulado por el Decreto 274/2024, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una actualización en los haberes de contención familiar a partir de septiembre 2026.

Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó una variación general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio del 2,1%, el organismo previsional ANSES toma la cifra exacta con dos decimales para las fórmulas de ajuste, fijando el incremento oficial en 2,11% para septiembre 2026.

Con esta suba, la Asignación Universal por Hijo (AUH) actualiza tanto sus valores brutos como el esquema de liquidación directa mensual que perciben los titulares en sus cuentas bancarias.

Asignación Universal por Hijo de ANSES en septiembre 2026: cobro directo del 80% y retención

Por disposición normativa, ANSES liquida de forma mensual el 80% de la prestación de manera directa, mientras que el 20% restante queda retenido preventivamente y se acumula hasta que el titular presenta la Libreta sanitaria y escolar correspondiente.

A partir del reajuste del 2,11%, las escalas para la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedan configuradas de la siguiente manera:

AUH por menor de 18 años : el monto total bruto asciende a $154.031. Con la retención mensual del 20% ($30.806,20), el cobro directo de bolsillo es de $123.224,80.

: el monto total bruto asciende a $154.031. Con la retención mensual del 20% ($30.806,20), el cobro directo de bolsillo es de $123.224,80. AUH por Hijo con Discapacidad: el valor bruto total pasa a $501.537. Con la deducción preventiva del 20% ($100.307,40), la acreditación directa mensual alcanza los $401.229,60.

Es fundamental recordar que aquellos hogares con niños, de hasta 5 años inclusive, cuyos esquemas de vacunación y controles pediátricos son validados de manera remota mediante interoperabilidad entre el Ministerio de Salud y ANSES perciben el 100% de la Asignación Universal por Hijo en forma directa, cobrando el importe total sin descuentos.

Plus por zona desfavorable septiembre 2026: escalas de la Asignación Universal por Hijo en la Patagonia

Para los beneficiarios radicados en la denominada Zona 1 —que comprende a las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones—, ANSES liquida el adicional por zona desfavorable a fin de compensar el mayor costo de vida regional.

Los importes patagónicos para septiembre 2026 son:

AUH por hijo menor : monto bruto total de $200.241 (cobro directo mensual del 80%: $160.192,80; retención acumulada: $40.048,20).

: monto bruto total de $200.241 (cobro directo mensual del 80%: $160.192,80; retención acumulada: $40.048,20). AUH por hijo con discapacidad: monto bruto total de $651.998 (cobro directo mensual del 80%: $521.598,40; retención acumulada: $130.399,60).

Este beneficio diferencial rige, de manera exclusiva, para aquellos titulares que perciben la prestación a través de una cuenta bancaria con radicación efectiva en las jurisdicciones alcanzadas.

Septiembre 2026: impacto del Complemento Leche 1000 Días y consulta en Mi ANSES

En simultáneo con la Asignación Universal por Hijo, ANSES aplicará la movilidad del 2,11% sobre el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a garantizar la cobertura nutricional durante la primera infancia.

A partir de septiembre 2026, este subsidio sube de $56.897 a $58.098 por cada hijo de hasta 3 años de edad y se acredita de forma automática junto con el haber mensual, sin necesidad de trámites adicionales.

Para revisar las fechas exactas de acreditación por terminación de DNI y auditar el desglose de los conceptos liquidados, los titulares pueden ingresar con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social a la aplicación móvil o plataforma web de Mi ANSES, dentro del apartado «Mis Cobros«.