Alpine puso a prueba nueva tecnología y Colapinto cerró una jornada destacada en Bahréin

En la mañana de este jueves se desarrolló la segunda jornada de la segunda semana de los test oficiales de la Fórmula 1 en Bahréin, donde las escuderías ultiman detalles de cara al inicio del campeonato. Alpine puso en pista a Franco Colapinto, con una innovación en su monoplaza: una estructura de sensores ubicada delante del halo, conocida como “aero rakes”.

Este dispositivo, que solo se utiliza durante pruebas y entrenamientos, cumple una función clave en el desarrollo aerodinámico del auto. Si bien visualmente parece una rejilla colocada sobre el coche, su objetivo es recoger información en tiempo real para los ingenieros que analizan los datos desde el paddock. A través de este sistema se mide, entre otras variables, el comportamiento del flujo de aire, la presión y la eficiencia aerodinámica general del monoplaza.

La información obtenida resulta fundamental para contrastar los cálculos realizados en fábrica con el rendimiento real en pista, además de permitir ajustes rápidos en la puesta a punto. En este caso, las pruebas están orientadas a optimizar el rendimiento de cara al debut oficial de la F1 en 2026, una temporada clave para los equipos.

La destacada jornada del pilarense

Más allá de la evaluación técnica, Colapinto tuvo una jornada altamente positiva en el circuito de Sakhir. Fue el único piloto de Alpine en acción durante todo el jueves, acumuló una gran cantidad de kilómetros y finalizó sexto en la clasificación general del día, ratificando una evolución constante a lo largo de las sesiones.

Por la mañana, el argentino ya había mostrado buen ritmo en tandas largas y se mantuvo dentro del top 10. En el cierre de la jornada, el equipo apostó por neumáticos blandos nuevos y un intento rápido cuando restaban 18 minutos de actividad. La estrategia funcionó: mejoró su tiempo en casi medio segundo y marcó 1:33.818, quedando a 1.015 segundos del mejor registro de toda la pretemporada, establecido por Andrea Kimi Antonelli con 1:32.803.

En total, Colapinto completó 117 vueltas y fue el más veloz del segundo grupo, incluso por delante del experimentado Nico Hülkenberg, una de las sorpresas del día con Audi. Más allá de los tiempos, el balance fue alentador: consistencia, buenas respuestas del auto tras los ajustes y una progresión clara entre la mañana y la tarde.