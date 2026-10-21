Aluminé recibe al Kayak Creek 2026: un evento de aguas blancas emblemático en la Patagonia

Neuquén se prepara para albergar una de las competencias de aguas blancas más convocantes del país. Del 29 de octubre al 1 de noviembre, los ríos Aluminé, Litrán, Pulmarí y los impactantes saltos del Arroyo Mapío recibirán la séptima edición del Kayak Creek Aluminé. Este año, el evento tiene el objetivo de incentivar la cultura, turismo y el cuidado de los bosques.

Consolidado desde 2013 como una referencia ineludible en el calendario deportivo nacional, el evento propone para esta edición una estructura integral apoyada sobre cuatro pilares: deportivo, turístico, ambiental y cultural.

Organizado de forma independiente por gestores y kayakistas locales de Aluminé y Villa Pehuenia-Moquehue, la competencia cuenta con el aval de la Federación Argentina de Canoas (FAC), la World Rafting Federation (WRF) y la Prefectura Naval Argentina, garantizando estándares internacionales de seguridad operativa en los cauces cordilleranos.

El certamen desarrollará acciones bajo el lema navegamos los ríos, cuidamos el bosque. (Foto: Gentileza)

Formato de competencia

El trazado del campeonato fue diseñado para poner a prueba la versatilidad de los competidores en cauces de diversa exigencia técnica. El sistema de puntuación otorga idéntico valor a cada una de las pruebas (con excepción de la modalidad por eliminación), premiando la regularidad integral de los palistas.

El cronograma deportivo contempla cuatro disciplinas principales. Down River, un descenso de 12 kilómetros a lo largo del Circuito Aluminé Superior, con un desnivel constante de 150 metros y un grado de dificultad III.

Por otro lado, el Sprint es un desafío individual cronometrado en un tramo de máxima velocidad de entre 500 y 700 metros. Mientras que el Slalom, tendrá un recorrido técnico trazado con «puertas» de remonte y navegación aguas abajo.

Por último, el Boter Cross, será una espectacular prueba de eliminación directa con largadas simultáneas desde rampa para 2, 3 o 4 competidores por manga.

La competencia estará segmentada en cuatro categorías: Elite mixto (para rápidos clase 3, 4 y 4+), Femenina, Promocional y Master 40 (estas dos últimas en rápidos clase 1 y 2).

Una competencia con sello propio: cultura, conservación e impacto internacional

Más allá del aspecto estrictamente competitivo, el Kayak Creek reúne particularidades que lo posicionan como un evento sin precedentes en la región. Se trata del único certamen de aguas blancas en la Argentina que se desarrolla en territorio de comunidades mapuches y que, además, cuenta con el acompañamiento directo de las comunidades locales y la Corporación Interestadual Pulmarí. Esta articulación permite enriquecer la vivencia de los deportistas al vincular la práctica de río con la cosmovisión originaria sobre la protección del agua y el entorno natural.

A su vez, el compromiso con el medioambiente estará guiado por el lema «Navegamos los ríos, cuidamos el bosque». En esta edición, cada participante sumará su impronta ecológica mediante la plantación de un ejemplar de Pehuén, colaborando en la restauración biológica de zonas de alto valor ecosistémico en la cuenca.

La convocatoria promete una amplia diversidad geográfica. Se espera la llegada de palistas provenientes de Mendoza, San Juan, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Río Negro, Mar del Plata y Lago Puelo, junto a la nutrida delegación neuquina (Aluminé, Villa Pehuenia y Junín de los Andes) y representantes de Chile y países europeos como Francia e Italia.