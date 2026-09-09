Ángel Di María acalló los rumores: «No quiero, ni me voy a retirar»

Fideo se mostró motivado para seguir e intentar ganar más cosas con el club de sus amores.

La conferencia de prensa pedida por Ángel Di María para este mediodía encendió la alarma. Luego de sus declaraciones pasadas tras la eliminación de la Copa Libertadores, donde aseguraba no tener certezas sobre su futuro, muchos se vieron venir el final del camino.

Pero Fideo convocó a los periodistas para anunciar justamente el contrario; dejar en claro que todavía hay cuerda y objetivos por cumplir en el profesionalismo y junto a su Rosario Central querido. «Están todos con que me quieren retirar. Pero la verdad es que no, no me quiero ni me voy a retirar«, comenzó diciendo el rosarino.

El Canalla viene de quedar eliminado de la Libertadores tras caer ante Corinthians y de empatar en el clásico rosarino sobre la hora ante Newell’s. Esa racha adversa de resultados, más aquella recordada frase de “toca pensar y ver qué quiero hacer”, dio a pensar en un posible final del camino.

"ESTÁN TODOS CON QUE ME QUIEREN RETIRAR… LA VERDAD QUE NO. NO ME QUIERO RETIRAR. NO ME VOY A RETIRAR"



Ángel Di María, sobre su futuro.



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Pero el propio Fideo aclaró que convocó la conferencia tras las fuertes críticas que recibió el Canalla en los últimos días tras el empate en el clásico, además de poder dejar en claro que sigue motivado y con ganas de pelear cosas importantes junto a Central.

«La gente está muy nerviosa. Creo que estamos pasando un buen momento en Central, el club viene creciendo, logrando títulos, jugando todas las competiciones. Gana solo uno. Y a veces te levantaste con el mal pie y las cosas son se dan», se sinceró.

Y remarcó: «Hay que seguir, tenemos en la cabeza que todavía nos queda el torneo local, la tabla anual y que seguimos dentro de los mejores ocho. Seguiremos tirando siempre. Gracias a Dios podemos seguir descontando y siendo competitivo».

Por último, el delantero de 38 años, dio tranquilidad al hincha al asegurar que su espíritu competitivo continúa intacto: “La gente más que nadie sabe que soy el primer en querer ganar, que no le gusta perder a nada, que volví porque quiero seguir siendo campeón y que quiero seguir metiendo a Central en copas internacionales”.