Andrés Almirón y su golazo para el recuerdo ante Olimpo: «Me quedó ahí y no dudé»

El golazo de Andrés Almirón a Olimpo en el empate 1 a 1 del último fin de semana en Bahía Blanca es uno de esos que quedan el recuerdo. El video se viralizó en las redes sociales al ser una jugada que no se ve tan seguido.

El volante le pegó desde muy lejos y la clavó al ángulo en un gol clave para que el Albinegro se salve de la derrota y sume un punto que lo mantiene expectante en la zona campeonato del Federal A.

«La pelota tenía un peso ideal, estaba hermosa la cancha, el entorno, todo. Me quedó ahí y no dudé, le pegué al arco y por suerte se metió», aseguró Almirón en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

El chaqueño fue autocrítico con el rendimiento del equipo en el Carminatti. «No hicimos un buen partido, hay que ser realistas. Sabemos el equipo y la clase de jugadores que tiene Olimpo. El primer tiempo fue bastante regular y en el segundo nos costó llegar al arco. Ellos desperdiciaron muchos mano a mano. Eso pasa, el rival desaprovecha ocasiones y en una que te queda lo podés empatar», repasó.

De todas formas, valoró la importancia del empate. «Fue un puntazo para seguir en la pelea. Si perdíamos quedábamos con un pie afuera, está muy parejo el grupo», comentó.

El próximo domingo, Cipolletti recibirá al líder Alvarado de Mar del Plata a las 15:30 en La Visera de Cemento. Si gana dará un paso clave para clasificar entre los cuatro pero si no suma de a tres corre serios riesgos de no quedarse afuera.

«Ahora nos toca un rival muy duro, es el puntero. Si ganamos quedamos un pasito adentro, queremos clasificar a una fase que Cipo no juega hace años», afirmó.

Efectivamente, la última vez que el Albinegro jugó una serie de cuartos de final por el ascenso fue en 2021 cuando cayó ante Chaco For Ever con Gustavo Raggio como DT.

«Los chicos que quedamos del año pasado nos pusimos ese objetivo. El año pasado a esta altura ya estábamos afuera, hicimos muchos puntos en la fase regular y fuimos los mejores del país. Este año también quedamos primeros pero pudimos pelear también esta fase. Queremos quedar en la historia del club, en este año que es especial por el centenario», expresó Almirón.

Su buen nivel en el campeonato hace creer que le pueden llegar ofertas de otras categorías. Sobre esa chance, el volante reconoció: «Creo que es lo que todos queremos. Estoy en un club hermoso, la verdad que super cómodo y contento pero uno siempre quiere lo mejor. Ojalá me toque en algún momento, cuando tenga que ser».

Almirón llegó a Cipolletti en 2025 en lo que fue su primera experencia en en un plantel profesional ya que solo había jugado a nivel regional. Sobre su adaptación al Federal A, indicó: «Estoy bien, el domingo no sentí ningún tipo de nervios, lo disfruté más de lo que me esperaba. El año pasado lo jugaba con más nerviosismo, me pude ir soltando más».

El chaqueño es una de las piezas infaltables de Cipo a partir de su entrega y despliegue. En esta temporada también fue determinante con el gol agónico ante Deportivo Rincón en La Visera. La ilusión del hincha albinegro es que todavía tenga guardados algunos momentos inolvidables más.

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