Antes del sorteo, los chicos también tuvieron su momento en la Copa Davis

En la previa del sorteo, los chicos disfrutaron de una jornada especial en el Espacio Domuyo. (Foto: Cecilia Maletti)

Ayer estuvieron en la tribuna, hoy les tocó ser protagonistas. Antes del sorteo de la serie entre Argentina y Turquía por la Copa Davis, los chicos de las escuelas de tenis de Neuquén tuvieron su propio momento en el Centro de Convenciones Domuyo.

Cerca de 150 chicos participaron de la actividad «El tenis en mi escuela», junto a sus profesores e integrantes de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Entre raquetas, pelotas y juegos, disfrutaron de una jornada diferente en la previa de una serie histórica para la región.

Los chicos fueron protagonistas de la actividad en la previa de la Copa Davis. (Foto: Cecilia Maletti)

El jueves, muchos de ellos habían sido parte del color en el Ruca Che durante el entrenamiento del equipo argentino. Desde las tribunas, alentaron a Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Andrés Molteni y Guido Andreozzi, además del resto del equipo, como si se tratara de un partido oficial.

Esta vez el escenario fue otro y cambiaron las tribunas por el protagonismo. Los chicos tuvieron la oportunidad de acercarse todavía más al tenis y vivir desde adentro la previa de la Copa Davis.

La agenda continuará este viernes de 17.30 a 19.30 con «El tenis en mi barrio», un festival abierto al público que se realizará en el Polideportivo Añelo. Mientras Argentina y Turquía ya se preparan para salir a la cancha, los chicos de Neuquén también disfrutan de una Copa Davis que llegó a la región.