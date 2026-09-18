Peso chileno hoy, 18 de septiembre: a cuánto cotiza y cómo abrieron las pizarras este viernes
¿Cuál es el precio del peso chileno hoy, viernes 18 de septiembre de 2026? Conocé la cotización de la divisa tras la apertura de los mercados y su diferencia cambiaria. Sumado a esto, te detallamos los valores del dólar oficial en el Banco Nación y del blue en las fronteras. Por último, consultá nuestra guía práctica sobre tarjetas y efectivo para optimizar tus gastos si vas a viajar a Chile.
Este viernes 18 de septiembre, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.
Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 18 de septiembre de 2026?
Viernes 18 de septiembre de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:
- $1.66 por unidad
Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $165.520,25 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 18 de septiembre de 2026?
Si planificás viajar a Chile este viernes 18 de septiembre de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial este viernes 18 de septiembre de 2026:
- $1.485,00 para la compra
- $1.535,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este viernes 18 de septiembre de 2026:
- $1.475 para la compra.
- $1.545 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, viernes 18 de septiembre de 2026?
En septiembre de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro continúan operando bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas y las heladas matinales.
Así se encuentran este viernes 18 de septiembre de 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ruta de Acceso
|Estado al 18/09/2026
|Horario de Atención
|Observaciones e Indicaciones Oficiales
|Pino Hachado
|Neuquén (RN 242)
|Habilitado
|09:00 a 19:00 horas
|Transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Calzada despejada, sectores con hielo. Viento calmo. Zona con animales sueltos. Posible caída de rocas en el km 48.
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231 / Villa La Angostura)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Calzada despejada. Posible hielo en sectores.
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Tramo de ripio afectado por barro y heladas matinales. Baja adherencia. Uso obligatorio de cadenas físicas.
|Icalma
|Neuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)
|HABILITADO con precaución
|Egreso: 08:00 a 18:00 hs
Ingreso: 08:00 a 19:00 hs
|Sectores con nieve e hielo en acceso Batea Mahuida. Exclusivo para vehículos menores y 4×4. Cadenas obligatorias.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Paso mixto (terrestre y lacustre). Calzada de ripio poceada con barro y hielo. Cadenas obligatorias y reserva previa en barcaza.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|HABILITADO
|08:00 a 18:00 hs
|Paso lacustre/turístico operativo con normalidad, sujeto a condiciones de navegabilidad en los lagos.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|INHABILITADO / CERRADO
|Temporada invernal
|Inhabilitado por veda invernal debido a la acumulación de nieve en alta montaña.
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