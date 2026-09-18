Limpieza de primavera 2026: las 7 cosas que hay que sacar de casa, según el Feng Shui

La primavera 2026 comienza oficialmente el martes 22 de septiembre y el cambio de estación puede convertirse en la excusa perfecta para ordenar y renovar la casa. Según el Feng Shui, hay objetos y rincones que conviene revisar para dejar atrás la energía estancada y hacer espacio para lo nuevo.

La llegada de la primavera suele despertar ganas de abrir ventanas, guardar la ropa pesada del invierno y darle un aire diferente a la casa. Pero, desde la mirada del Feng Shui, este cambio de estación también puede aprovecharse para revisar aquello que acumulamos sin necesidad.

Este año hay además una particularidad: aunque en Argentina el Día de la Primavera se celebra el 21 de septiembre, astronómicamente la estación comenzará el martes 22 de septiembre a las 21:05, cuando se produzca el equinoccio en el hemisferio sur, según el Instituto de Astrofísica de La Plata.

La idea de la limpieza de primavera no pasa por vaciar la casa ni renovar toda la decoración. Pequeños cambios pueden hacer que los ambientes se sientan más despejados, luminosos y agradables.

1. Ropa que lleva más de una temporada sin usarse

El cambio de temporada es uno de los mejores momentos para revisar placares, cajones y espacios de guardado.

Prendas que ya no quedan bien, zapatos deteriorados o ropa que permanece guardada año tras año ocupan un espacio que podría utilizarse mejor.

Una regla práctica es separar en tres grupos: guardar, donar y descartar.

2. Plantas secas o en mal estado

Con la primavera llegan nuevas hojas, flores y brotes. Por eso, también es buen momento para revisar las plantas del interior y del jardín.

Las que puedan recuperarse necesitan poda, cambio de maceta o una nueva ubicación. Las que definitivamente se secaron pueden retirarse.

Desde el Feng Shui, las plantas saludables se relacionan simbólicamente con crecimiento y vitalidad, mientras que mantener ejemplares completamente secos no resulta aconsejable.

3. Objetos rotos que esperan una reparación que nunca llega

Una lámpara que dejó de funcionar, una silla rota, electrodomésticos fuera de uso o pequeños arreglos postergados durante meses.

La primavera puede funcionar como fecha límite: repararlos finalmente o dejarlos ir.

Según explicó la especialista Patricia Traversa a Clarín, el desorden, los arreglos pendientes y la acumulación son algunos de los factores que, desde el Feng Shui, se relacionan con el estancamiento de la energía dentro de una vivienda.

4. Papeles, facturas y objetos acumulados sin necesidad

Hay sectores de la casa que se convierten casi sin advertirlo en pequeños depósitos: la mesa de entrada, un cajón de la cocina, el escritorio o una esquina del living.

Tickets antiguos, revistas, cajas vacías, correspondencia y papeles que ya no tienen utilidad generan ruido visual.

No es necesario ordenar toda la casa en un día. Elegir un solo cajón o superficie por jornada puede ser suficiente para comenzar.

5. Cosméticos y productos vencidos

El baño suele ser uno de los lugares donde más objetos pequeños se acumulan.

La limpieza de primavera puede aprovecharse para revisar cremas, maquillaje, protectores solares, perfumes y productos de higiene y descartar aquellos que estén vencidos o hayan cambiado de textura, color u olor.

Lo mismo puede hacerse con el botiquín, prestando especial atención a los medicamentos vencidos y siguiendo las recomendaciones locales para desecharlos correctamente.

6. Alimentos olvidados en alacenas y heladera

Harinas abiertas, especias que llevan años guardadas, frascos casi vacíos y alimentos vencidos pueden ocupar buena parte del espacio disponible.

Antes de comprar organizadores nuevos, conviene hacer algo mucho más sencillo: vaciar, limpiar y revisar lo que realmente se utiliza.

Una alacena con menos productos, pero ordenados y visibles, también ayuda a reducir compras repetidas y desperdicios.

7. Todo lo que bloquea la entrada de la casa

Para el Feng Shui, la puerta principal tiene un significado especial porque representa simbólicamente el ingreso de la energía al hogar.

Por eso, la llegada de la primavera es una oportunidad para despejar ese sector: sacar zapatos acumulados, cajas, bolsas o muebles que dificulten la circulación.

Después pueden incorporarse detalles simples como una planta saludable, buena iluminación o un aroma suave.

El último paso: abrir las ventanas

Después de ordenar no hace falta comprar nada. Uno de los cambios más sencillos consiste en abrir ventanas, permitir que circule el aire y aprovechar la mayor cantidad posible de luz natural.

También se pueden lavar textiles, cambiar las mantas más pesadas por otras livianas, sumar flores de estación o simplemente reorganizar algunos objetos.

La filosofía detrás de esta limpieza es sencilla: antes de sumar algo nuevo, hacer espacio.

Y la llegada de la primavera puede convertirse en el momento ideal para intentarlo.